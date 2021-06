Após derrota na Série C, presidente do Paysandu garante dispensas e novas contratações

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, usou a rede social para se pronunciar após a derrota de 2 a 0 para o Botafogo-PB, na última segunda-feira, e dar uma satisfação a torcida, que protestou na noite desta terça-feira (8) em frente a sede social do clube.

“O jogo de ontem foi péssimo para o Paysandu não só pelo resultado mas também pela postura em campo! Após o jogo imediatamente nos reunimos até as 2h da manhã pra discutir medidas. Hoje me reuni também com a comissão técnica pela manhã e a tarde com todos os jogadores, tanto de forma coletiva como individual”, afirmou.

Maurício garante que o primeiro passo será uma reformulação no elenco, com dispensas e contratações.

"Não vamos medir esforços até que o time esteja dentro daquilo que todos nós esperamos. Por isso que vamos ter dispensas e novas contratações ainda nesta semana. O acesso não pode passar desse ano!", disse o dirigente, acrescentando que o time está com todas as contas em dias e há expectativa para vitória nos próximos jogos.

“O clube com muito esforço está honrando todas as obrigações que possui com o elenco e CT, dessa forma não esperamos nada menos que um grupo que procure sempre a vitória! Também recebemos a triste notícia da saída do Gabriel. Fizemos esforços para tentar manter o jogador, mas infelizmente o valor foge da realidade do futebol brasileiro por ser em dólar", completou.

O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa. No sábado (12), às 19 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), o alviceleste enfrenta o Jacuipense, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.