Com proposta de time sul-coreano, ‘Gabigol’ deixa o Paysandu

Artilheiro do Paysandu, ao lado de Nicolas, com cinco gols, o atacante Gabriel Barbosa está de saída do Paysandu. O jogador vai retornar ao Palmeiras, que está com negociações avançadas para emprestá-lo ao FC Seoul, da Coreia do Sul. A informação inicial foi divulgada pelo GE de São Paulo e confirmada por OLiberal.com com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

“(O Palmeiras) Pediu. Já estamos desligando”, informou o dirigente bicolor, acrescentando que Gabriel viaja de Belém para São Paulo nesta quarta-feira (9).

O presidente do Paysandu informou ainda que o time está atrás de outro atacante para repor a saída do jogador.

Gabriel Barbosa vai ser emprestado pelo Palmeiras para o time sul-coreano até dezembro, que ainda terá a opção de compra. A informação é que o FC Seoul vai assumir o pagamento integral do salário do atacante. No Paysandu, o Verdão que ficava responsável pelo vencimento.