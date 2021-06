Inconformada com a situação na Série C, torcida protesta em frente à sede social do Paysandu

Torcedores do Paysandu protestaram em frente à sede social do clube, localizada na avenida Nazaré, na noite desta terça-feira (8), aproveitando a reunião do Conselho Deliberativo.

O protesto ocorre no dia seguinte a derrota de 2 a 0 para o Botafogo-PB, na Curuzu, pela segunda rodada da Série C, o que colocou o time bicolor na beira da zona de rebaixamento. No momento, o Papão está na oitava posição, com apenas um ponto. O primeiro time do Z-2 é o Jacuipense, adversário do alviceleste na próxima rodada, e que também tem um ponto.

Os torcedores colocaram uma faixa na grade da sede e tinham como alvos a diretoria, a comissão técnica e alguns atletas do elenco. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança, caso a manifestação descontrolasse. Mas tudo ocorreu de forma pacífica.

O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa. No sábado (12), às 19 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), o alviceleste enfrenta o Jacuipense, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.