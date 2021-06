Assista: Artilheiro se despede do Paysandu: ‘Tenho eterna gratidão ao clube’

O atacante Gabriel Barbosa se despediu do Paysandu. O artilheiro do clube, ao lado de Nicolas, com cinco gols, está retornando ao Palmeiras para se emprestado ao FC Seoul, da Coreia do Sul. ‘Gabigol’ explicou os motivos da saída na última entrevista como jogador do clube.

“Surgiram novas oportunidades, que são boas para mim, tanto profissional como para toda a minha família. Todos sabem como é o futebol. Vivi momentos que me fizeram chegar a tudo isso. Sou muito grato. Todos sabem o momento que vivi aqui. Sei que foram poucos minutos, mas fiz valer a pena com todos os gols. Eu nunca tinha feito isso. Foi algo novo. Agradeço a cada torcedor e cada pessoal do staff por todo o carinho. Foi algo muito grande o que aconteceu aqui. De ter construído uma família. O meu desligamento é por questão profissional. A gente almeja sempre coisas grandes se melhores. A gente sempre trabalha para o crescimento na vida. E hoje eu vim aqui agradecer ao carinho de todos vocês e espero retornar um dia e ser feliz novamente. Tenho eterna gratidão ao clube, que me fez ter os números que estou lisonjeado a ter”, afirmou.

Em nove jogos, o centroavante marcou cinco gols. O ápice no Paysandu foi o jogo de volta da final do Campeonato Paraense, quando balançou as redes três vezes na goleada por 4 a 1 sobre a Tuna Luso Brasileira, o que garantiu o título estadual.

LEIA MAIS:

Com proposta de time sul-coreano, ‘Gabigol’ deixa o Paysandu