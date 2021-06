Diego Matos deve ter contrato encerrado, mas Paysandu manterá percentual

Desde a semana passada que Paysandu e Diego Matos negociam transferência ao Avaí. O lateral-esquerdo quer respirar novos ares após anos sem se firmar na titularidade disputada com Bruno Collaço. A resolução da questão está próxima e o presidente bicolor Maurício Ettinger detalhou, a OLiberal.com, as tratativas.

"O contrato dele encerra em novembro [de 2021]. Mas ele sairá agora, estamos próximos de um acordo, inclusive estamos em busca de outro lateral-esquerdo no mercado para repor a saída do Diego. Enquanto isso, o Bruno Paulista pode ser uma opção na lateral também. Ele faz o setor caso seja necessário, já fez em outros clubes", salientou.

Várias alternativas foram pensandas, até mesmo um empréstimo ao time catarinense. No entanto, a saída não será ser essa. "Não, não será emprestado. O contrato será mesmo rescindido e o Paysandu manterá um percentual em caso de futura venda, uma espécie de taxa de vitrine", explicou Maurício Ettinger.

Diego Matos tem 24 anos, sendo os últimos quatro no time profissional do Paysandu. Formado na Curuzu, o lateral canhoto terá sua primeira experiência fora do estado. No Avaí, vai reencontrar Vinícius Leite, que esteve no Papão entre 2019 e 2020.