Paysandu anuncia contratação de Marino, volante que estava no Santo André

Assim como adiantado por OLiberal.com, Marino é o mais novo jogador do Paysandu para a Série C. O volante de 35 anos desembarcou em Belém nesta quinta-feira, realizou exames médicos e foi integrado ao elenco alviceleste. Ele é a 21ª contratação do clube para a temporada e assina vínculo com o Papão até o final do Brasileiro.

Com passagens por 16 clubes na carreira, Marino vai atuar no Norte do Brasil pela primeira vez. Seu último clube foi o Santo André, pelo qual disputou o Paulistão deste ano.

“Estou muito feliz com esse novo desafio no Paysandu, um grande clube do país de muita tradição, com uma torcida gigante e bastante conhecida aí fora. Chego muito motivado, disposto a jogar o quanto antes para ajudar na busca do objetivo que é o acesso para a Série B”, afirmou o volante ao site bicolor.

Ficha técnica

Nome: Marino da Silva

Nascimento: 18/02/1986 (35 anos)

Naturalidade: Macatuba (SP)

Altura: 1,84 m

Peso: 74 kg

Posição: volante

Clubes: Cene-MS, Osasco Audax-SP, Icasa-CE, Atlético-GO, Sport-PE, São Bernardo-SP, Sampaio Corrêa-MA, Náutico-PE, Ceará, Bandirmaspor-TUR, Bragantino-SP, São Caetano-SP, Cuiabá-MT, Mirassol-SP, Criciúma-SC e Santo André-SP