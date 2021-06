Presidente do Paysandu confirma negociação com Renato Cajá

Renato Cajá, mesmo anunciado no CSA, permanece no horizonte do Paysandu. Em conversa com OLiberal.com, o presidente Maurício Ettinger contou detalhes sobre a busca por uma camisa 10.

“Tentamos o Cajá no começo do ano, mas, até então, ele não queria jogar a Série C. Agora negociamos novamente, acertamos valores e estávamos bem encaminhados com o acerto, mas surgiu o CSA. Mas ainda não desistimos de contar com o jogador”, explicou Ettinger.

Questionado sobre o custo da contratação do meia de 36 anos, o presidente alviceleste garantiu que é viável. “Temos abnegados que se disponibilizaram a ajudar”, resumiu.

Meia ofensivo, Renato Cajá possui as características que o Paysandu procura no mercado para o setor. Atualmente o elenco bicolor só possui Ruy como opção, jogador que ainda não vingou com a camisa alviceleste.

Mas a concorrência com o clube alagoano, que atualmente joga a Série B, atrapalhou as tratativas com o experiente armador nascido em Cajazeiras, na Paraíba.

Cajá ficou conhecido no país pelas passagens por Botafogo, Ponte Preta e Vitória. Os últimos clubes do meia foram Ferroviária, Juventude, Ponte e Goiás.

Anunciado pelo CSA, Renato Cajá era esperado em Maceió na quarta-feira (16), mas teve problemas com a passagem e ainda não foi apresentado.