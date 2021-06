Torcida do Paysandu critica idade dos jogadores e executivo afirma: 'Série C permite'

O Paysandu iniciou um processo de contratação de reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, a idade dos últimos reforços foi criticada por alguns torcedores. Para eles, o clube bicolor está com muitos jogadores acima de 30 anos.

A reportagem entrou em contato com o executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, para tratar do assunto. Ele garantiu que a média de idade do grupo é baixa. Por isso, a contratação de jogadores experientes.

“Hoje o Paysandu tem uma média de idade de 24.4. Ou seja, é um time muito jovem. A gente tem buscado prospectar e trazer atletas realmente no perfil mais experiente para aumentar a média de idade. Na Série C é um jogo só por semana e aí consegue ter um time mais experiente sem ter grandes problemas”, afirmou.

O executivo bicolor ainda explicou como se deu o processo de novas contratações e porque a demora para chegada de novos jogadores.

“Processo de contratação ele sempre foi muito bem definido internamente no Paysandu. Eu vejo algumas janelas, eu vejo como um bom momento de se contratar durante o estadual, porque você faz um pré-contrato com um atleta e possivelmente confiando em todo o trabalho interno de prospecção do clube que o atleta sai mais barato que ao final. Mas após o estadual o mercado está aquecido e os valores dos atletas aumentam pela demanda de oferta e procura. Ainda assim, o mercado oferece bons atletas e no custo mais dentro da realidade do Paysandu. E é isso que estamos fazendo. Estamos atento ao que o mercado oferece. E ele também começa a esfriar após o estadual, com três e quatro rodadas, e os valores começam a cair e isso que estamos fazendo”, explicou.