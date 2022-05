Remo estuda novas propostas de compra da SAF, afirma assessor jurídico

Após rejeitar a proposta da VL Gold Dubai, o Remo está avaliando outras ofertas de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (23), o jurídico do clube informou que estuda projetos de venda, oferecidos por outros investidores, mas prefere tratar os negócios de forma confidencial.

"Importante destacar ainda que o clube está com avanço junto à SAF, com assessoria específica. Estamos avançando em algumas negociações ainda em caráter confidencial. Nós não podemos aqui revelar, mas estão também em tratativas. Tudo voltado para um trabalho técnico, responsável que garante à nação azul segurança jurídica", disse o assessor jurídico João Paulo Mendes Neto.

A coletiva foi marcada dias depois do Leão recusar oficialmente a proposta de compra da SAF feita pela empresa VL Gold Dubai, representada pelo ex-jogador Leandro Rodrigues. De acordo com o Remo, a oferta feita pela companhia árabe não oferecia "segurança jurídica ao clube".

Problemas na oferta

De acordo com João Paulo Neto, as "inconsistências" em relação aos dados informados pela VL Dubai Gold começaram logo na data de fundação. Segundo o advogado, as licenças da empresa são de antes da data de inauguração. Além disso, o documento que formalizou a proposta para o Remo tinha "uma série de erros gramaticais".

"A empresa foi efetivamente constituída em setembro de 2021. A data é muito recente, mas não estamos aqui pra dizer se uma empresa com histórico recente não teria condições de adquirir o clube. O problema é que a licença dessa empresa no mercado internacional ocorreu em maio de 2021, ou seja, quatro meses antes da própria constituição. Isso nos chamou muita atenção e passamos a investigar mais. Além disso, o documento formalizando a proposta estava num formato não usual e trazia uma série de erros gramaticais da língua inglesa", disse.

A partir disso, o departamento jurídico do Remo realizou uma profunda análise sobre a VL Dubai Gold. Entre os quesitos avaliados estavam documentos, informações públicas e dados fornecidos por agências reguladoras. O advogado informou que o estudo dessas questões fizeram com que o Remo declinasse a proposta.

"Quando analisamos algumas informações públicas e dados recentes, constatamos algumas coisas que indicam uma inconsistência com o que é natural de mercado. Além disso, analisamos algumas informações no site da empresa, dimensão em bolsa de valores, agências reguladoras e parceiros. Esses dados nos forneceram a negativa de negociações com essa empresa, de forma que essas questões nos levaram a uma grande insegurança jurídica", disse o advogado.

Novas propostas de SAF

De acordo com João Paulo Neto, o Remo tem o interesse de negociar a SAF. No entanto, tudo deve ser feito com cautela, sem inconsistências jurídicas. Além de confirmar que o Leão já estuda novas propostas, o advogado avaliou que o clube, em breve, pode ter propostas "mais interessantes" do que a oferecida pela VL Dubai Gold.

"Temos a certeza que um clube do porte Remo terá outras oportunidades, negociações, certamente mais interessantes para se pautar. Não significa dizer que o avanço desse negócio jurídico [com a VL Dubai Gold], daria certo ou errado, mas o que nós, como assessores jurídicos de um clube de futebol, orientamos a presidência e o Condel não seguirem com as tratativas, dado os fatos apresentados", finalizou.