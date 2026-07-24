Pedro Carrerette destaca força mental do Paysandu e mira sequência na Série C

O zagueiro Pedro Carrerette viveu uma estreia marcante com a camisa do Paysandu. Contratado às vésperas da partida contra o Guarani, o defensor chegou, treinou poucos dias e foi titular durante os 90 minutos da vitória por 3 a 2, resultado que consolidou a sétima virada bicolor na temporada.

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Agora mais adaptado ao clube, o jogador afirmou que o período de treinamentos durante a pausa da Série C foi importante para acelerar seu entrosamento com o elenco e facilitar a adaptação ao modelo de jogo implantado pelo técnico Júnior Rocha. "Foi um privilégio estrear com a camisa do Paysandu em um jogo tão importante para nós. Agora é trabalhar para me entrosar o mais rápido possível com o grupo. Já estou mais ambientado, minha família também chegou, e tudo isso interfere positivamente", destacou.

O Papão embarca para Manaus ocupando a quarta colocação da Série C, com 23 pontos, enquanto o Amazonas aparece em 14º lugar, com 17. O duelo, válido pela 15ª rodada, será disputado no domingo, às 20h30, no estádio Carlos Zamith.

Ao comentar a virada sobre o Guarani, Carrerette atribuiu o resultado à tranquilidade do elenco mesmo após sair para o intervalo perdendo por 2 a 0. Segundo ele, a confiança transmitida pela comissão técnica foi determinante para a reação. "No intervalo existia confiança no trabalho que vem sendo feito. Em nenhum momento o desespero subiu à cabeça. Sabíamos que éramos capazes de reverter o resultado e conseguimos impor nosso ritmo", afirmou.

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Para o defensor, a consistência defensiva passa pelo comprometimento coletivo. Ele ressaltou que tanto o ataque quanto a defesa começam com a participação de todos os jogadores em campo. "A fase ofensiva começa desde lá de trás e a defensiva também começa lá na frente. Precisamos estar conscientes das movimentações e manter concentração durante todo o jogo, porque qualquer desatenção pode custar um gol", explicou.

Carrerette também revelou que recebeu um material detalhado sobre o modelo de jogo do Paysandu antes mesmo de sua estreia, o que facilitou sua adaptação às ideias de Júnior Rocha. "A comissão trabalha de forma muito integrada. Antes mesmo de estrear, recebi material sobre o padrão de jogo, a forma de atacar e de defender. Essas semanas de trabalho foram importantes para entender melhor a equipe e ganhar entrosamento", disse.

Apesar da situação delicada do Amazonas na tabela, Carreiro garantiu que o elenco bicolor não pretende alterar sua postura em função do adversário. "A nossa identidade não depende do adversário. O importante é estarmos conscientes da responsabilidade de vestir a camisa do Paysandu. Vamos para Manaus preparados para fazer um grande jogo", concluiu.