Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A O Liberal 23.07.26 22h47 Yago Pikachu lamentou a postura passiva do Clube do Remo. (PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO) A derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi analisada com franqueza pelo lateral-direito Yago Pikachu. Um dos líderes do elenco azulino, o jogador reconheceu que o Remo teve dificuldades para colocar em prática o plano de jogo e afirmou que a desconcentração após o primeiro gol foi determinante para o resultado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo Pikachu, a equipe conseguiu manter o confronto equilibrado durante boa parte da etapa inicial, mesmo permitindo maior posse de bola ao adversário, algo que já fazia parte da estratégia montada pela comissão técnica. "A gente sabia que seria assim. Nossa estratégia era marcar bem e sair em transição. Tivemos algumas escapadas, mas sem levar muito perigo. Depois que tomamos o primeiro gol, nossa equipe desconcentrou e, logo em seguida, tomamos o segundo e o terceiro", afirmou. Para o camisa azulino, a vantagem construída pelo Corinthians antes do intervalo praticamente definiu o rumo da partida. O lateral destacou que o Remo teve pouca produção ofensiva e não conseguiu neutralizar as principais ações do time paulista. "O placar do primeiro tempo definiu o jogo. Pela nossa baixa produtividade, não conseguimos neutralizar o adversário", analisou. VEJA MAIS Yuri Alberto marca duas vezes e Corinthians bate o Remo na volta do Brasileirão Equipe azulina fez uma partida bem abaixo do esperado e foi facilmente dominada pelos paulistas em Itaquera Matheus Felipe é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Corinthians Time azulino já regularizou os três reforços anunciados nesta janela Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro Na segunda etapa, o Leão conseguiu equilibrar mais as ações, mas já encontrou um cenário difícil para buscar a reação. Pikachu lamentou que a equipe não tenha conseguido manter o nível apresentado antes da paralisação do Campeonato Brasileiro. "Com o placar praticamente definido, a gente conseguiu equilibrar o jogo, mas sem o poder de reação que esperava. Não conseguimos recomeçar o Brasileiro da mesma forma como terminamos antes da parada, quando vínhamos de bons resultados", disse. Apesar do revés, o lateral pregou rápida recuperação e voltou as atenções para o próximo compromisso do Remo, que será em casa, contra i Vitória, um adversário que também luta na parte inferior da tabela. Para ele, a equipe precisa transformar o fator local em vantagem para deixar a zona de risco. "Agora é esquecer o que aconteceu aqui e voltar as atenções para o próximo adversário, em casa. É um rival que está no nosso campeonato, na mesma zona da tabela em que estamos. Fizemos um jogo muito abaixo, mas temos um outro desafio em casa, onde teremos a condição de buscar os três pontos e seguir na luta para deixar essa zona de risco em que nos encontramos", concluiu. Remo e Vitória jogam neste domingo (26), às 19h30, no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 brasileirão remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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