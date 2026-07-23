Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians

A derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi analisada com franqueza pelo lateral-direito Yago Pikachu. Um dos líderes do elenco azulino, o jogador reconheceu que o Remo teve dificuldades para colocar em prática o plano de jogo e afirmou que a desconcentração após o primeiro gol foi determinante para o resultado.

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Segundo Pikachu, a equipe conseguiu manter o confronto equilibrado durante boa parte da etapa inicial, mesmo permitindo maior posse de bola ao adversário, algo que já fazia parte da estratégia montada pela comissão técnica.

"A gente sabia que seria assim. Nossa estratégia era marcar bem e sair em transição. Tivemos algumas escapadas, mas sem levar muito perigo. Depois que tomamos o primeiro gol, nossa equipe desconcentrou e, logo em seguida, tomamos o segundo e o terceiro", afirmou.

Para o camisa azulino, a vantagem construída pelo Corinthians antes do intervalo praticamente definiu o rumo da partida. O lateral destacou que o Remo teve pouca produção ofensiva e não conseguiu neutralizar as principais ações do time paulista. "O placar do primeiro tempo definiu o jogo. Pela nossa baixa produtividade, não conseguimos neutralizar o adversário", analisou.

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Na segunda etapa, o Leão conseguiu equilibrar mais as ações, mas já encontrou um cenário difícil para buscar a reação. Pikachu lamentou que a equipe não tenha conseguido manter o nível apresentado antes da paralisação do Campeonato Brasileiro.

"Com o placar praticamente definido, a gente conseguiu equilibrar o jogo, mas sem o poder de reação que esperava. Não conseguimos recomeçar o Brasileiro da mesma forma como terminamos antes da parada, quando vínhamos de bons resultados", disse.

Apesar do revés, o lateral pregou rápida recuperação e voltou as atenções para o próximo compromisso do Remo, que será em casa, contra i Vitória, um adversário que também luta na parte inferior da tabela. Para ele, a equipe precisa transformar o fator local em vantagem para deixar a zona de risco.

"Agora é esquecer o que aconteceu aqui e voltar as atenções para o próximo adversário, em casa. É um rival que está no nosso campeonato, na mesma zona da tabela em que estamos. Fizemos um jogo muito abaixo, mas temos um outro desafio em casa, onde teremos a condição de buscar os três pontos e seguir na luta para deixar essa zona de risco em que nos encontramos", concluiu.

Remo e Vitória jogam neste domingo (26), às 19h30, no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série A.