Yuri Alberto marca duas vezes e Corinthians bate o Remo na volta do Brasileirão

A volta do Brasileirão foi com derrota para o Remo. Pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, os azulinos foram até São Paulo encarar o Corinthians e acabaram com mais um resultado negativo no campeonato.
Na Neo Química Arena, o Leão abusou nos erros ofensivos e defensivos e viu o Timão construir o placar de 3 a 0 com dois gols de Yuri Alberto e um de Kaio César, sendo todos na etapa inicial.
O resultado manteve o Remo na vice-lanterna com 19 pontos e alçou o Corinthians ao sétimo lugar com 27 pontos.
Na próxima rodada - a 20ª, iniciando o returno do Brasileirão -, o Remo vai receber o Vitória no domingo, 26, às 19h30 no Estádio do Mangueirão. No mesmo dia, mas às 16h, o Corinthians visita o Bahia em Salvador, na Arena Fonte Nova.
Inoperância e goleada
O primeiro minuto de jogo na Neo Quimíca Arena, em São Paulo, apontava para uma partida "lá e cá". Com 25 segundos, o Corinthians já tinha um escanteio a favor. Na sequência, Vitor Bueno lançou Jajá, que disputou com Matheuzinho e viu Hugo Souza fazer a defesa.
E parou aí o - projeto - ímpeto do Remo no jogo. A partir do minuto dois, o que se viu foi uma equipe abusando dos erros de passe, sendo inofensivo no ataque e - principalmente - na defesa.
O Corinthians comandou todas as ações ofensivas em campo. Com posse de bola e campo para jogar, a equipe paulista rondou a área do goleiro Marcelo Rangel - que retornou após cirurgia no joelho -, o obrigando a fazer algumas intervenções.
As tentativas corintianas foram quase todas de fora da área. Breno Bidon e André chegaram a arriscar para defesa do goleiro azulino. De dentro da área, Kaio César e Yuri Alberto causaram dores mais agudas de cabeça.
O camisa 9 do Timão mostrou o faro de gol ao receber em profundidade, ganhar de Marllon na corrida e bater rasteiro da entrada da área. Rangel ainda tocou na bola, mas sem força. 1 a zero com 26 minutos.
Sem poder ofensivo e seguindo exagerando nos erros de passe na defesa e tomada de decisão no ataque, o Remo viu o placar ser ampliado nos minutos finais da etapa inicial.
Aos 40, o VAR entrou em ação para validar o gol de Kaio César, quando ele recebeu passe de Breno Bidon dentro da pequena área e marcou de cabeça. Depois, aos 46 minutos, um bate rebate fez a bola sobrar para Yuri Alberto marcar o segundo dele na partida.
Sem resultado
O segundo tempo teve o Remo vindo com Zé Ricardo na vaga de Vitor Bueno. Estratégia adotada por Léo Condé para dar mais consistência ao meio de campo e tentar frear as subidas - com certa facilidade - do Corinthians ao ataque.
Com três a zero no placar, os donos da casa passaram a controlar mais a partida. Sem desespero, a bola foi "dada" ao Remo para um jogo mais posicional da equipe comandada por Fernando Diniz.
Tendo a bola, os azulinos conseguiram algumas chegadas mais agudas na área defendida por Hugo Souza. Porém, em duas ocasiões, faltou um pé a mais para concluir as bolas que atravessaram em frente ao gol.
A alternativa de Léo Condé para fazer o Remo ser mais efetivo no ataque foi a entrada de Gabriel Taliari, que retornou após três meses em recuperação de uma lesão na posterior da coxa.
No entanto, apesar de jogar os últimos 25 minutos com um centroavante de origem, o Remo pouco produziu para validar a entrada da Taliari na partida.
Em alguns momentos, quase que isolados do jogo, o Corinthians praticamente caminhava em campo e mesmo assim conseguia chegar com facilidade a área do Remo. Em uma dessas, Jesse Lingard bateu cruzado e a bola passou por cima do gol defendido por Marcelo Rangel.
Ficha técnica
Corinthians 3 x 0 Remo
Local: Neo Química Arena - São Paulo
Data: 23.07.2026
Hora: 19h30
Árbitro: Lucas Casagrande (CBF/PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (CBF/MG) e Rafael Trombeta (CBF/PR)
VAR: Charly Wendy Straub Deretti (CBF/SC)
Cartão amarelo: Gabriel Paulista (Corinthians) | Marllon (Remo)
Gols: Yuri Alberto (26' e 46'1ºT) e Kaio César (40'1ºT)
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidú (Angileri); Allan, André (Matheus Pereira) e Breno Bidon (Dieguinho); Labyad (Jesse Lingard), Yuri Alberto e Kaio César (Carrillo). Téc.: Fernando Diniz
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick (Leonel Picco) e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga (Gabriel Taliari) e Jajá (Tico). Téc.: Léo Condé
Público: 43.623 mil
Renda: R$ 3.104.834,37