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Matheus Felipe é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Corinthians

Time azulino já regularizou os três reforços anunciados nesta janela

O Liberal

23 de julho de 2026 às 12:25

( Foto: Ascom Remo )

O zagueiro Matheus Felipe foi regularizado pelo Remo e pode estrear com a camisa azulina contra o Corinthians, nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além dele, os outros dois reforços contratados pelo Leão Azul para a sequência da temporada, Zé Ivaldo e Edson Fernando, também já foram registrados e estão aptos para enfrentar o Timão.

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O nome de Matheus Felipe foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira (22).

Já o também zagueiro Zé Ivaldo, emprestado pelo Santos, e o volante Edson Fernando haviam sido registrados anteriormente e também estão à disposição da comissão técnica.

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Matheus Felipe estava no Ho Chi Minh City, do Vietnã, e acertou com o Remo até o fim da temporada.

Após mais de 50 dias de paralisação por conta da Copa do Mundo, o Remo volta a jogar oficialmente nesta quinta-feira em busca de uma reação no Brasileirão. Na vice-lanterna da competição, a equipe azulina precisa vencer o Corinthians para se aproximar da saída da zona de rebaixamento.

A partida será disputada a partir das 19h30, na Neo Química Arena. O confronto terá cobertura completa de OLiberal.com, com transmissão em Lance a Lance.

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