QUI · 29 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 29 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Futebol

Remo reencontra o Corinthians após 46 anos e tenta quebrar tabu em São Paulo pela Série A

Leão visita o Timão nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, mirando deixar a zona de rebaixamento; paulistas têm desfalques importantes, enquanto Léo Condé mantém a base da equipe azulina

O Liberal

23 de julho de 2026 às 08:00

Remo x Corinthians

Remo x Corinthians ( Foto: Thiago Gomes/ O Liberal )

Após mais de quatro décadas, Corinthians e Remo voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela 19ª rodada, será disputado nesta quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, marcando o reencontro entre as equipes na elite nacional depois de 46 anos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O último confronto pela competição aconteceu em 1980, quando o Leão levou a melhor por 1 a 0, no Mangueirão, com gol de Jaci. No histórico da Série A, o retrospecto favorece os paraenses, que somam duas vitórias, um empate e apenas uma derrota diante do clube paulista. No entanto, jogando em solo paulista, o Remo ainda busca sua primeira vitória sobre o Corinthians.

Além da derrota na Série A de 1976, o clube azulino também não conseguiu vencer o adversário nas duas oportunidades em que atuou no Estado de São Paulo pela Copa do Brasil. Em 1996, empatou sem gols, em Sorocaba, e, em 2023, acabou eliminado nos pênaltis, após o Corinthians devolver a desvantagem construída no primeiro jogo.

Na tabela, o confronto também ganha contornos decisivos. O Remo inicia a rodada na 18ª colocação, com 18 pontos, e pode igualar a pontuação das equipes que estão fora da zona de rebaixamento em caso de vitória. Já o Corinthians busca se aproximar da parte de cima da classificação e retomar o campeonato com um resultado positivo diante de sua torcida.

VEJA MAIS

Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro

Remo amplia lucro e valoriza Kadu em novo acordo com o Botafogo, diz jornalista Lateral-direito paraense teve contrato de empréstimo renovado com o Botafogo-RJ por mais seis meses, e os direitos econômicos também foram reajustados

Remo lança promoção de ingressos para duelo contra o Vitória no Mangueirão Clube oferece 'casadinha' com dois bilhetes a preço reduzido e abre check-in para sócios antes da partida pela 20ª rodada da Série A

Sem alterações no elenco durante a pausa do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz terá dois desfalques importantes. O meia Rodrigo Garro cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o atacante Memphis Depay segue ausente após disputar a Copa do Mundo pela seleção da Holanda e negociar a renovação de contrato.

A principal novidade entre os titulares deve ser a entrada de Matheus Pereira na armação das jogadas. No ataque, Kaio César e Yuri Alberto permanecem como referências ofensivas após a vitória sobre o Grêmio antes da paralisação da competição.

No lado azulino, Léo Condé aproveitou o período sem jogos oficiais para intensificar o entrosamento da equipe considerada titular. O treinador realizou amistosos e manteve a base que venceu o São Paulo na última rodada antes da pausa.

A única mudança prevista é o retorno do atacante Jajá, que cumpriu suspensão na rodada anterior e reassume a vaga no setor ofensivo. Com isso, Zé Ricardo volta a ser opção entre os reservas.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
Data: 23 de julho de 2026
Horário: 19h30
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz.

Remo: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Alef Manga.
Técnico: Léo Condé.

Assuntos relacionados

futebol
série a 2026
corinthians x remo
futebol brasileiro
jornal amazônia