Remo reencontra o Corinthians após 46 anos e tenta quebrar tabu em São Paulo pela Série A

Leão visita o Timão nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, mirando deixar a zona de rebaixamento; paulistas têm desfalques importantes, enquanto Léo Condé mantém a base da equipe azulina

Após mais de quatro décadas, Corinthians e Remo voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela 19ª rodada, será disputado nesta quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, marcando o reencontro entre as equipes na elite nacional depois de 46 anos.

O último confronto pela competição aconteceu em 1980, quando o Leão levou a melhor por 1 a 0, no Mangueirão, com gol de Jaci. No histórico da Série A, o retrospecto favorece os paraenses, que somam duas vitórias, um empate e apenas uma derrota diante do clube paulista. No entanto, jogando em solo paulista, o Remo ainda busca sua primeira vitória sobre o Corinthians.

Além da derrota na Série A de 1976, o clube azulino também não conseguiu vencer o adversário nas duas oportunidades em que atuou no Estado de São Paulo pela Copa do Brasil. Em 1996, empatou sem gols, em Sorocaba, e, em 2023, acabou eliminado nos pênaltis, após o Corinthians devolver a desvantagem construída no primeiro jogo.

Na tabela, o confronto também ganha contornos decisivos. O Remo inicia a rodada na 18ª colocação, com 18 pontos, e pode igualar a pontuação das equipes que estão fora da zona de rebaixamento em caso de vitória. Já o Corinthians busca se aproximar da parte de cima da classificação e retomar o campeonato com um resultado positivo diante de sua torcida.

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Sem alterações no elenco durante a pausa do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz terá dois desfalques importantes. O meia Rodrigo Garro cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o atacante Memphis Depay segue ausente após disputar a Copa do Mundo pela seleção da Holanda e negociar a renovação de contrato.

A principal novidade entre os titulares deve ser a entrada de Matheus Pereira na armação das jogadas. No ataque, Kaio César e Yuri Alberto permanecem como referências ofensivas após a vitória sobre o Grêmio antes da paralisação da competição.

No lado azulino, Léo Condé aproveitou o período sem jogos oficiais para intensificar o entrosamento da equipe considerada titular. O treinador realizou amistosos e manteve a base que venceu o São Paulo na última rodada antes da pausa.

A única mudança prevista é o retorno do atacante Jajá, que cumpriu suspensão na rodada anterior e reassume a vaga no setor ofensivo. Com isso, Zé Ricardo volta a ser opção entre os reservas.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada

Data: 23 de julho de 2026

Horário: 19h30

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz.