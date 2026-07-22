Remo amplia lucro e valoriza Kadu em novo acordo com o Botafogo, diz jornalista

Lateral-direito paraense teve contrato de empréstimo renovado com o Botafogo-RJ por mais seis meses, e os direitos econômicos também foram reajustados

O Remo renovou o vínculo de empréstimo do lateral-direito Kadu ao Botafogo-RJ. Natural de Belém, o jogador é cria das categorias de base do Remo, que ampliou seu lucro ao emprestar o atleta e teve um aumento na valorização do jogador.

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, esse novo empréstimo de Kadu com o Botafogo rendeu ao clube R$ 400 mil. Além disso, o valor dos direitos econômicos do jogador passou de US$ 950 mil para US$ 1 milhão. Convertendo esse valor para a moeda brasileira, chega a cerca de R$ 5 milhões.

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Os valores entre Remo e Botafogo foram ajustados ao término do contrato, que venceu neste mês. O novo vínculo de Kadu com o clube carioca é de seis meses, com o Leão Azul recebendo essa "compensação financeira".

O jovem paraense faz parte do elenco profissional do Fogão, tendo participado de sete jogos profissionais pela equipe alvinegra, sendo um pela Copa Sul-Americana e seis pelo Campeonato Carioca. Kadu também atua na categoria Sub-20.