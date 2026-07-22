QUA · 28 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 28 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Futebol

Remo amplia lucro e valoriza Kadu em novo acordo com o Botafogo, diz jornalista

Lateral-direito paraense teve contrato de empréstimo renovado com o Botafogo-RJ por mais seis meses, e os direitos econômicos também foram reajustados

O Liberal

22 de julho de 2026 às 15:20

( Foto: Samara Miranda / Remo )

O Remo renovou o vínculo de empréstimo do lateral-direito Kadu ao Botafogo-RJ. Natural de Belém, o jogador é cria das categorias de base do Remo, que ampliou seu lucro ao emprestar o atleta e teve um aumento na valorização do jogador.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, esse novo empréstimo de Kadu com o Botafogo rendeu ao clube R$ 400 mil. Além disso, o valor dos direitos econômicos do jogador passou de US$ 950 mil para US$ 1 milhão. Convertendo esse valor para a moeda brasileira, chega a cerca de R$ 5 milhões.

VEJA MAIS

Remo lança promoção de ingressos para duelo contra o Vitória no Mangueirão Clube oferece 'casadinha' com dois bilhetes a preço reduzido e abre check-in para sócios antes da partida pela 20ª rodada da Série A

Mangueirão é aprovado para receber impedimento semiautomático; Remo estreia tecnologia na Série A Estádio paraense integra lista final da CBF para utilização do sistema a partir da 20ª rodada; clube já havia realizado testes durante jogo-treino contra a Tuna Luso

Quem será o goleiro? Remo mantém mistério para duelo contra o Corinthians Ivan Quaresma ganhou força após atuação contra o São Paulo, mas falha em jogo-treino reacendeu a disputa com Marcelo Rangel pela vaga de titular

Os valores entre Remo e Botafogo foram ajustados ao término do contrato, que venceu neste mês. O novo vínculo de Kadu com o clube carioca é de seis meses, com o Leão Azul recebendo essa "compensação financeira".

O jovem paraense faz parte do elenco profissional do Fogão, tendo participado de sete jogos profissionais pela equipe alvinegra, sendo um pela Copa Sul-Americana e seis pelo Campeonato Carioca. Kadu também atua na categoria Sub-20.

Criado na base azulina, Kadu despontou em 2023, ainda quando o Remo estava na Série C, sob o comando do técnico Ricardo Catalá. Ele promoveu o atleta da base para o profissional e o integrou ao elenco principal em 2024. Nessa mesma temporada, o jogador sofreu uma fratura no tornozelo, mas se recuperou e fez, ao todo, 23 jogos pelo profissional do Leão, até se transferir para o Fogão.