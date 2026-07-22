Remo lança promoção de ingressos para duelo contra o Vitória no Mangueirão

Clube oferece 'casadinha' com dois bilhetes a preço reduzido e abre check-in para sócios antes da partida pela 20ª rodada da Série A

O Clube do Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Vitória, marcada para o próximo domingo (26), às 19h30, no estádio Mangueirão, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Como incentivo à presença da torcida azulina, o clube lançou uma promoção especial de "casadinha". Até as 19h da próxima quinta-feira (23), o torcedor poderá adquirir dois ingressos de arquibancada por R$ 100 ou dois bilhetes de cadeira por R$ 200.

Após o encerramento da promoção, os ingressos serão comercializados pelos valores individuais de R$ 60 para arquibancada e R$ 120 para cadeira. O setor destinado à torcida visitante também terá entradas vendidas por R$ 120.

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Além da venda de ingressos, o Remo abriu o período de check-in para os sócios do programa Fenômeno Azul. Os associados têm até as 18h de sexta-feira (24) para confirmar presença na partida.