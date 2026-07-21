Quem será o goleiro? Remo mantém mistério para duelo contra o Corinthians

Ivan Quaresma ganhou força após atuação contra o São Paulo, mas falha em jogo-treino reacendeu a disputa com Marcelo Rangel pela vaga de titular

O Remo volta a campo nesta semana, mais precisamente na quinta-feira (23), às 19h30, contra o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada do Brasileirão da Série A. O jogo é cercado de mistérios por parte da comissão técnica azulina. Um deles é quem será o goleiro titular da partida, de acordo com o jornalista Carlos Ferreira.

A Série A do Brasileirão teve como seu último ato, antes da parada para a Copa do Mundo, a partida entre Remo e São Paulo, vencida pelo Leão Azul por 1 a 0, em Belém, no Mangueirão, com atuação espetacular do goleiro Ivan Quaresma, que é o reserva imediato de Marcelo Rangel.

Ivan Quaresma pelo Remo (Raul Martins / Remo)

Ivan jogou a partida contra o São Paulo e estreou na Série A pelo Remo. Reserva de Rangel, o goleiro atuou em outras cinco partidas na temporada, sendo duas pelo Parazão e três pela Copa Norte. A grande atuação diante do São Paulo credenciou Ivan a ser o titular da equipe no retorno da Copa, mas a falha no jogo-treino diante do Ituano-SP deixou dúvidas na cabeça da comissão técnica remista.

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A situação também chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Alguns questionaram a falha de Ivan após a divulgação dos gols por parte da assessoria do Ituano. Vale lembrar que o Remo informou que iria divulgar imagens do jogo-treino, sem transmissão da movimentação. No material, apenas lances e o gol de Alef Manga foram repassados à imprensa. Porém, o Ituano fez questão de divulgar os gols da partida.

Rangel retorna de cirurgia e está pronto para jogar (Samara Miranda/Ascom Remo)