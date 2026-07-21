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Atacante do Remo revela sondagens de clubes do exterior, mas foca na Série A

Atacante Jajá afirmou que recebeu consultas de clubes da Arábia Saudita e da Rússia

O Liberal

21 de julho de 2026 às 19:17

( Foto: Igor Mota / O Liberal )

O atacante Jajá, do Remo, revelou que recebeu sondagens de clubes da Arábia Saudita e da Rússia durante a janela de transferências. Apesar do interesse do mercado internacional, o jogador afirmou que permanece focado no Remo, que se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro.

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O Leão volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o atacante, todas as tratativas sobre uma possível transferência são conduzidas por seu empresário e pela diretoria azulina.

"Existiram, sim, consultas de clubes da Arábia Saudita e da Rússia. Mas eu não me envolvo nesses assuntos. Deixo meu empresário tratar tudo junto ao clube para que eu possa pensar apenas em ajudar o Remo dentro de campo", afirmou.

Jajá destaca preparação do Remo durante a pausa

O jogador afirmou que o elenco manteve o ritmo de treinamentos durante a paralisação das competições e acredita que a equipe retorna preparada para a sequência da temporada.

"Mesmo no período de folga, nós, jogadores, seguimos cumprindo as atividades programadas e não nos distanciamos da rotina de treinos do clube. Foi um período importante para manter a preparação e voltar prontos para a sequência da temporada”, disse.

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Jajá também ressaltou que vive um momento positivo com a camisa azulina e comentou sobre o compromisso de ajudar o clube na disputa da Série A.

"Hoje me sinto muito bem atuando pelo Remo e vou trabalhar cada vez mais forte para ajudar o grupo a conquistar nossos objetivos até o fim da temporada”, falou.

O duelo diante do Corinthians marca o retorno do Remo ao Campeonato Brasileiro após a pausa no calendário e abre uma sequência considerada importante para a equipe na competição nacional, já que terá confrontos diretos na luta para sair da zona de rebaixamento.

Corinthians x Remo jogam na quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada do Brasileirão, fechando o primeiro turno da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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