Remo finaliza preparação e mira reação contra o Corinthians: 'Sair da zona de rebaixamento'

Volante Zé Ricardo destaca estrutura de treinamentos, admite momento delicado na tabela e garante postura ofensiva do Leão na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A

O Clube do Remo encerra nesta semana a preparação em São Paulo para o confronto diante do Corinthians, marcado para quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, e tenta iniciar o segundo turno reagindo para deixar a zona de rebaixamento. Já o Timão aparece em 12º lugar, com 24 pontos.

Um dos líderes do elenco azulino, o volante Zé Ricardo avaliou de forma positiva o período de treinamentos realizado na capital paulista. Segundo ele, a estrutura encontrada pelo clube contribuiu para uma preparação intensa antes do compromisso contra a equipe paulista.

"A gente encontrou uma excelente estrutura aqui em São Paulo. A preparação está sendo forte, está sendo boa, visando esse jogo contra o Corinthians. A gente vem trabalhando muito em cima disso e está sendo muito produtiva. Espero que essa semana possamos fazer um grande jogo."

O Remo encerrou o primeiro turno com um resultado positivo antes da pausa da competição e busca manter o desempenho apresentado nas últimas rodadas. Para Zé Ricardo, o foco da equipe é seguir evoluindo, mas sem perder de vista a necessidade de somar pontos para escapar das últimas posições.

"A gente tem que manter o pensamento positivo, fazer bons jogos, ir jogo a jogo, buscando sempre a vitória. A gente sabe que o nosso momento não é bom na colocação, então temos que buscar a vitória para sair quanto antes dessa zona de rebaixamento."

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Além da situação na tabela, o volante comentou sobre as características do adversário. O Corinthians, comandado por Fernando Diniz, costuma priorizar a posse de bola, cenário que, segundo o jogador azulino, exigirá organização defensiva e personalidade para também controlar as ações da partida.

"A gente estudou muito o Corinthians. É uma equipe muito qualificada, que procura ter muita posse de bola. A gente vai procurar marcar bem e também tentar ficar com a bola, propor o nosso jogo, mesmo fora de casa. A gente vem para buscar a vitória e acho que, nesse sentido, podemos sair bem."