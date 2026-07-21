Remo pode ter reforços importantes para duelo contra o Corinthians Time azulino pode ter retornos no setor defensivo e ataque na retomada do Campeonato Brasileiro O Liberal 21.07.26 10h55 Taliari é um dos possíveis retornos do Remo para o jogo (Samara Miranda/Ascom Remo) O Remo volta a jogar oficialmente pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (23), em duelo contra o Corinthians. A equipe azulina busca uma reação na competição e, diante do Timão, pode ter retornos importantes, como o do goleiro Marcelo Rangel. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Um dos pilares do time azulino, o arqueiro sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele desfalcou o Remo contra o São Paulo e passou as últimas semanas em recuperação. O jogador já treina em campo e pode voltar diante do Corinthians. Caso ainda não esteja apto, o clube tem à disposição Ivan, que fez uma boa partida contra o Tricolor paulista antes da pausa para a Copa do Mundo. VEJA MAIS Remo inicia revitalização da fachada do Baenão e Nasp passa por reformas Baenão completará 109 anos no próximo mês Após Argentina perder a final da Copa, ex-zagueiro do Remo provoca brasileiros nas redes sociais O zagueiro Ivan Alvariño comentou sobre brasileiros torcerem pela Espanha Remo reencontra o Corinthians três anos após duelo marcante pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelo Brasileirão poucos anos após duelo pelo torneio nacional que terminou com vitória do Timão Quem também deve retornar é o atacante Gabriel Talliari, que não joga desde abril por conta de uma lesão de grau III no músculo posterior da coxa direita. O jogador atuou nos jogos-treino realizados pelo Leão Azul durante a intertemporada, contra Tuna Luso e Ituano. Talliari vinha sendo uma peça de confiança do técnico Léo Condé no setor ofensivo. Assim, o retorno do atacante pode ser importante para o Leão Azul, que busca deixar a zona de rebaixamento. Além dos dois jogadores, o Remo também poderá contar com Jajá, que desfalcou a equipe contra o São Paulo por cumprir suspensão. O atacante foi expulso após fazer um gesto obsceno na partida contra o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém. O Corinthians também pode ter retornos importantes, como o do lateral-esquerdo Hugo e o do meia-atacante Vitinho, que iniciaram a fase de transição física nas últimas semanas. O zagueiro Gustavo Henrique é outro nome que pode reforçar o Timão. Já o meia Rodrigo Garro cumpre suspensão e desfalca a equipe diante do Remo. O Leão Azul tem 18 pontos e ocupa a vice-lanterna da tabela. A equipe está a três pontos do Grêmio, que é o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento. Já o Corinthians, está na 12ª colocação, com 24. A partida entre o Remo e o time paulista é às 19h30, na Arena Neo Química, na quinta-feira (23). 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