Remo pode ter reforços importantes para duelo contra o Corinthians

O Remo volta a jogar oficialmente pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (23), em duelo contra o Corinthians. A equipe azulina busca uma reação na competição e, diante do Timão, pode ter retornos importantes, como o do goleiro Marcelo Rangel.

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Um dos pilares do time azulino, o arqueiro sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele desfalcou o Remo contra o São Paulo e passou as últimas semanas em recuperação. O jogador já treina em campo e pode voltar diante do Corinthians.

Caso ainda não esteja apto, o clube tem à disposição Ivan, que fez uma boa partida contra o Tricolor paulista antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Quem também deve retornar é o atacante Gabriel Talliari, que não joga desde abril por conta de uma lesão de grau III no músculo posterior da coxa direita. O jogador atuou nos jogos-treino realizados pelo Leão Azul durante a intertemporada, contra Tuna Luso e Ituano.

Talliari vinha sendo uma peça de confiança do técnico Léo Condé no setor ofensivo. Assim, o retorno do atacante pode ser importante para o Leão Azul, que busca deixar a zona de rebaixamento.

Além dos dois jogadores, o Remo também poderá contar com Jajá, que desfalcou a equipe contra o São Paulo por cumprir suspensão. O atacante foi expulso após fazer um gesto obsceno na partida contra o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém.

O Corinthians também pode ter retornos importantes, como o do lateral-esquerdo Hugo e o do meia-atacante Vitinho, que iniciaram a fase de transição física nas últimas semanas. O zagueiro Gustavo Henrique é outro nome que pode reforçar o Timão. Já o meia Rodrigo Garro cumpre suspensão e desfalca a equipe diante do Remo.

O Leão Azul tem 18 pontos e ocupa a vice-lanterna da tabela. A equipe está a três pontos do Grêmio, que é o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento. Já o Corinthians, está na 12ª colocação, com 24.

A partida entre o Remo e o time paulista é às 19h30, na Arena Neo Química, na quinta-feira (23).