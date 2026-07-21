Flaco López é exaltado por não dar as costas à Espanha durante premiação da Copa do Mundo

Coadjuvante na campanha que levou seu país ao vice-campeonato da Copa do Mundo, ele teve o seu melhor momento na vitória sobre a Suíça por 3 a 1

O atacante Flaco López, do Palmeiras, recebeu elogios internacionais por seu gesto de respeito durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo. Ele manteve-se de frente para os espanhóis após a final, destacando-se em meio à atitude antidesportiva de outros atletas argentinos.

A postura madura de López, mesmo após a derrota de 1 a 0 para a Espanha, foi amplamente divulgada. O jornal espanhol Marca publicou nesta terça-feira mensagens nas redes sociais do atleta, repercutindo a admiração dos torcedores.

Entre os comentários destacados nas redes sociais, figuravam frases como: "Parabéns e muito bem pela sua esportividade"; "Meus respeitos, você ganha muito mais com humildade do que com arrogância"; e "Você foi o único que demonstrou maturidade e respeito pelo esporte".

A Trajetória de Flaco López na Copa

Apesar de ser coadjuvante na campanha que levou a Argentina ao vice-campeonato, López teve um momento decisivo. Na vitória de 3 a 1 sobre a Suíça, pelas quartas de final, ele participou do gol de Julian Alvarez.

Ele entrou na prorrogação da partida e forneceu a assistência para o gol do atleta do Atlético de Madrid. Após o jogo, o atacante argentino expressou sua gratidão ao técnico Lionel Scaloni pela oportunidade de defender a Argentina no Mundial.

"A vida te surpreende com o que passa. Há alguns meses, não imaginava estar aqui. Agora pude jogar e estar aqui", afirmou López, ressaltando a importância da experiência em sua carreira.

O Desconhecido que Virou Destaque

Quase um desconhecido para o público europeu, Flaco López foi uma das apostas do técnico Lionel Scaloni para a disputa da Copa do Mundo. Revelado pelo Independiente, o jogador consolidou sua carreira e despontou para o futebol no Lanús.

No Palmeiras desde 2022, ele se tornou um dos principais nomes da equipe de Abel Ferreira nesta temporada. Sua dupla de ataque com Vitor Roque tem sido um dos pontos altos, conquistando a torcida paulista.