Remo participa de reunião da CBF sobre implantação do impedimento semiautomático Encontro terá a participação de todos os clubes da Série A e federações O Liberal 21.07.26 11h30 Mangueirão já possui a tecnologia (Pedro Sodré / Seel) O Remo participa, na manhã desta terça-feira (21), de uma reunião técnica promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a implantação do impedimento semiautomático (Semi-Automated Offside Technology – SAOT) na Série A do Campeonato Brasileiro. O encontro reúne representantes de todos os clubes da elite do futebol brasileiro e das federações estaduais. O Remo é representado pelo executivo de futebol Luís Vagner Vivian. Durante a reunião, a CBF fará demonstrações dos testes já realizados com a tecnologia, além de apresentar informações sobre o funcionamento do sistema, seus impactos e os protocolos de utilização do VAR. O encontro também contará com a apresentação da nova Comissão de Arbitragem da CBF, presidida por Sandro Meira Ricci. VEJA MAIS Remo inicia revitalização da fachada do Baenão e Nasp passa por reformas Baenão completará 109 anos no próximo mês Após Argentina perder a final da Copa, ex-zagueiro do Remo provoca brasileiros nas redes sociais O zagueiro Ivan Alvariño comentou sobre brasileiros torcerem pela Espanha Remo pode ter reforços importantes para duelo contra o Corinthians Time azulino pode ter retornos no setor defensivo e ataque na retomada do Campeonato Brasileiro A entidade pretende implementar o impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os estádios da Série A já contam com a tecnologia instalada. Antes da adoção oficial do sistema, a CBF realizará novos testes durante a 19ª rodada para confirmar o funcionamento adequado da ferramenta. O impedimento semiautomático é uma tecnologia que utiliza inteligência artificial, câmeras de alta resolução e um sensor na bola para traçar linhas de impedimento em segundos, reduzindo o tempo de checagem do VAR. No sistema adotado pela CBF, serão cerca de 30 celulares com conexão à internet responsáveis pela captura das imagens e agilidade no processo de verificação. O Mangueirão, onde o Remo manda os seus jogos, já possui os equipamentos instalados para o uso do sistema. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo reencontra o Corinthians após 46 anos e tenta quebrar tabu em São Paulo pela Série A Leão visita o Timão nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, mirando deixar a zona de rebaixamento; paulistas têm desfalques importantes, enquanto Léo Condé mantém a base da equipe azulina 23.07.26 8h00 FUTEBOL Ex-jogador do Remo pula de cabeça em rio, fratura a coluna cervical e se recupera da cirurgia Revelado pelo Leão Azul, ex-atacante fraturou a coluna cervical após mergulho no interior do Pará e contou com apoio de amigos para conseguir um leito em Belém. 22.07.26 18h04 Futebol Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro 22.07.26 17h00 Futebol Remo amplia lucro e valoriza Kadu em novo acordo com o Botafogo, diz jornalista Lateral-direito paraense teve contrato de empréstimo renovado com o Botafogo-RJ por mais seis meses, e os direitos econômicos também foram reajustados 22.07.26 15h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo reencontra o Corinthians após 46 anos e tenta quebrar tabu em São Paulo pela Série A Leão visita o Timão nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, mirando deixar a zona de rebaixamento; paulistas têm desfalques importantes, enquanto Léo Condé mantém a base da equipe azulina 23.07.26 8h00 FUTEBOL Guardiola pede salário de R$ 128 milhões por ano para assumir seleção italiana, diz jornal A quantia seria aproximadamente o dobro do orçamento anual de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que a Federação Italiana de Futebol trabalha para contratar o próximo comandante da seleção 23.07.26 9h33 Futebol Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro 22.07.26 17h00 FUTEBOL Transfer bans e indefinição sobre Memphis: Corinthians volta atordoado após pausa para Copa O atacante tem contrato com o Corinthians até 31 de julho e negocia a renovação com a diretoria 23.07.26 8h41