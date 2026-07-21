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Remo participa de reunião da CBF sobre implantação do impedimento semiautomático

Encontro terá a participação de todos os clubes da Série A e federações

O Liberal
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Mangueirão já possui a tecnologia (Pedro Sodré / Seel)

O Remo participa, na manhã desta terça-feira (21), de uma reunião técnica promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a implantação do impedimento semiautomático (Semi-Automated Offside Technology – SAOT) na Série A do Campeonato Brasileiro.

O encontro reúne representantes de todos os clubes da elite do futebol brasileiro e das federações estaduais. O Remo é representado pelo executivo de futebol Luís Vagner Vivian.

Durante a reunião, a CBF fará demonstrações dos testes já realizados com a tecnologia, além de apresentar informações sobre o funcionamento do sistema, seus impactos e os protocolos de utilização do VAR. O encontro também contará com a apresentação da nova Comissão de Arbitragem da CBF, presidida por Sandro Meira Ricci.

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A entidade pretende implementar o impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os estádios da Série A já contam com a tecnologia instalada.

Antes da adoção oficial do sistema, a CBF realizará novos testes durante a 19ª rodada para confirmar o funcionamento adequado da ferramenta.

O impedimento semiautomático é uma tecnologia que utiliza inteligência artificial, câmeras de alta resolução e um sensor na bola para traçar linhas de impedimento em segundos, reduzindo o tempo de checagem do VAR. No sistema adotado pela CBF, serão cerca de 30 celulares com conexão à internet responsáveis pela captura das imagens e agilidade no processo de verificação.

O Mangueirão, onde o Remo manda os seus jogos, já possui os equipamentos instalados para o uso do sistema. 

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