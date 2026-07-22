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Mangueirão é aprovado para receber impedimento semiautomático; Remo estreia tecnologia na Série A

Estádio paraense integra lista final da CBF para utilização do sistema a partir da 20ª rodada; clube já havia realizado testes durante jogo-treino contra a Tuna Luso

O Liberal

21 de julho de 2026 às 21:09

( Foto: Rafael Ribeiro - CBF )

O Mangueirão está apto para receber a tecnologia do impedimento semiautomático (SAOT), que passará a ser utilizada em todas as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro a partir da 20ª rodada. A confirmação foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a conclusão do processo de instalação e testes realizados nos estádios que receberão jogos da competição.

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O Clube do Remo está entre os participantes da nova etapa da arbitragem brasileira. Nesta terça-feira (21), o executivo de futebol azulino, Luís Vagner Vivian, participou da reunião promovida pela CBF, no Rio de Janeiro, com representantes dos 20 clubes da Série A, que oficializou os últimos detalhes da implementação da tecnologia.

O executivo do Remo, Luís Vagner Vivian, esteve presente na reunião realizada na sede da CBF. (Rafael Ribeiro - CBF)
O executivo do Remo, Luís Vagner Vivian, esteve presente na reunião realizada na sede da CBF. (Rafael Ribeiro - CBF)

Segundo a assessoria do Remo, o Mangueirão já havia passado pelos testes exigidos pela entidade. A tecnologia foi utilizada em caráter experimental durante o jogo-treino entre Remo e Tuna Luso, disputado no último dia 8 de julho, em Belém, validando o funcionamento do sistema no estádio paraense.

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Como funciona?

Desenvolvido pela Genius Sports em parceria com a CBF, o impedimento semiautomático utiliza um conjunto de câmeras de alta precisão instaladas no estádio para identificar automaticamente as posições dos jogadores e agilizar a análise dos lances de impedimento pelo árbitro de vídeo. As imagens são enviadas em tempo real para a Central do VAR, no Rio de Janeiro, permitindo decisões mais rápidas e precisas.

Todos os estádios aptos ao uso da nova tecnologia de impedimento semiautomático. (Divulgação)
Todos os estádios aptos ao uso da nova tecnologia de impedimento semiautomático. (Divulgação)

Com a aprovação do Mangueirão, o Remo disputará suas partidas como mandante na Série A já dentro do novo padrão tecnológico adotado pela CBF. A estreia oficial do sistema para o clube ocorrerá na retomada do Brasileirão, reforçando o estádio paraense entre as arenas preparadas para operar uma das principais inovações da arbitragem mundial.

O Mangueirão aparece na relação oficial divulgada pela CBF ao lado dos demais estádios da Série A que vão utilizar o impedimento semiautomático já a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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