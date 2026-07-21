Remo tenta quebrar tabu de quase 50 anos contra o Corinthians em São Paulo Leão nunca venceu o Timão como visitante e busca resultado inédito na Neo Química Arena para deixar a zona de rebaixamento da Série A O Liberal 21.07.26 20h44 O Clube do Remo quer quebrar o tabu de nunca ter vencido o Timão em São Paulo. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo terá um desafio que vai além da disputa por três pontos na retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (23), às 19h30, a equipe paraense enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da competição, tentando quebrar um tabu que já dura quase meio século: nunca venceu o clube paulista atuando em São Paulo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O momento aumenta o peso da partida. O Leão Azul ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, e precisa de um resultado positivo para iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento. Do outro lado, o Corinthians aparece em 12º lugar, com 24 pontos, buscando se aproximar da parte de cima da tabela. Embora o retrospecto geral do confronto seja favorável ao Remo, o cenário muda completamente quando os jogos acontecem na capital paulista. Ao longo da história, os clubes se enfrentaram oito vezes em competições oficiais. O Leão soma três vitórias, o Timão venceu duas e outros três confrontos terminaram empatados. No entanto, as três partidas disputadas em São Paulo terminaram sem triunfos azulinos. O primeiro encontro como visitante ocorreu pelo Campeonato Brasileiro de 1976, quando o Corinthians venceu por 3 a 0. Duas décadas depois, pela Copa do Brasil de 1996, as equipes empataram sem gols no antigo Pacaembu, resultado que manteve vivo o sonho paraense de avançar no torneio. VEJA MAIS Atacante do Remo revela sondagens de clubes do exterior, mas foca na Série A Atacante Jajá afirmou que recebeu consultas de clubes da Arábia Saudita e da Rússia Remo finaliza preparação e mira reação contra o Corinthians: 'Sair da zona de rebaixamento' Volante Zé Ricardo destaca estrutura de treinamentos, admite momento delicado na tabela e garante postura ofensiva do Leão na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A Memphis Depay vai jogar pelo Corinthians contra o Remo? Veja como está a renovação de contrato A estratégia para permanência inclui criação de produtos, participação em eventos e ações de patrocínio para aumentar os rendimentos de Depay O capítulo mais recente do confronto na capital paulista ficou marcado como um dos jogos mais dramáticos da história recente do Remo. Em 2023, depois de vencer por 2 a 0 no Baenão e abrir vantagem no confronto da terceira fase da Copa do Brasil, o Leão foi derrotado pelo mesmo placar na Neo Química Arena. A decisão foi para os pênaltis, e o Corinthians levou a melhor por 5 a 4, garantindo a classificação. Se em São Paulo o tabu permanece, em Belém o panorama é completamente diferente. O Remo jamais perdeu para o Corinthians como mandante. Em cinco partidas disputadas na capital paraense, são três vitórias azulinas e dois empates, desempenho que explica a vantagem do clube paraense no retrospecto geral do confronto. Entre os resultados mais marcantes está justamente o triunfo por 2 a 0 no Baenão, em 2023, considerado uma das principais vitórias do Remo em competições nacionais nos últimos anos e que deixou o clube muito próximo de eliminar um dos gigantes do futebol brasileiro. Agora, o desafio será repetir o bom desempenho longe de casa. Para isso, o técnico Léo Condé teve quase 40 dias de preparação durante a pausa do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou treinamentos em Belém e, posteriormente, seguiu para São Paulo, onde intensificou os trabalhos físicos e táticos antes do reencontro com o Timão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 corinthians x remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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