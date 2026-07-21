Remo tenta quebrar tabu de quase 50 anos contra o Corinthians em São Paulo

O Clube do Remo terá um desafio que vai além da disputa por três pontos na retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (23), às 19h30, a equipe paraense enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da competição, tentando quebrar um tabu que já dura quase meio século: nunca venceu o clube paulista atuando em São Paulo.

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O momento aumenta o peso da partida. O Leão Azul ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, e precisa de um resultado positivo para iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento. Do outro lado, o Corinthians aparece em 12º lugar, com 24 pontos, buscando se aproximar da parte de cima da tabela.

Embora o retrospecto geral do confronto seja favorável ao Remo, o cenário muda completamente quando os jogos acontecem na capital paulista. Ao longo da história, os clubes se enfrentaram oito vezes em competições oficiais. O Leão soma três vitórias, o Timão venceu duas e outros três confrontos terminaram empatados. No entanto, as três partidas disputadas em São Paulo terminaram sem triunfos azulinos.

O primeiro encontro como visitante ocorreu pelo Campeonato Brasileiro de 1976, quando o Corinthians venceu por 3 a 0. Duas décadas depois, pela Copa do Brasil de 1996, as equipes empataram sem gols no antigo Pacaembu, resultado que manteve vivo o sonho paraense de avançar no torneio.

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O capítulo mais recente do confronto na capital paulista ficou marcado como um dos jogos mais dramáticos da história recente do Remo. Em 2023, depois de vencer por 2 a 0 no Baenão e abrir vantagem no confronto da terceira fase da Copa do Brasil, o Leão foi derrotado pelo mesmo placar na Neo Química Arena. A decisão foi para os pênaltis, e o Corinthians levou a melhor por 5 a 4, garantindo a classificação.

Se em São Paulo o tabu permanece, em Belém o panorama é completamente diferente. O Remo jamais perdeu para o Corinthians como mandante. Em cinco partidas disputadas na capital paraense, são três vitórias azulinas e dois empates, desempenho que explica a vantagem do clube paraense no retrospecto geral do confronto. Entre os resultados mais marcantes está justamente o triunfo por 2 a 0 no Baenão, em 2023, considerado uma das principais vitórias do Remo em competições nacionais nos últimos anos e que deixou o clube muito próximo de eliminar um dos gigantes do futebol brasileiro.

Agora, o desafio será repetir o bom desempenho longe de casa. Para isso, o técnico Léo Condé teve quase 40 dias de preparação durante a pausa do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou treinamentos em Belém e, posteriormente, seguiu para São Paulo, onde intensificou os trabalhos físicos e táticos antes do reencontro com o Timão.