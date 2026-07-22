Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A

Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro

Torcida do Remo supera a do Paysandu em pesquisa, de acordo com o DataFolha ( Foto: Crystian Jatene / Remo )

O Remo ocupa a 14ª posição no ranking de ocupação dos estádios entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Leão havia registrado uma taxa média de 49,71% de ocupação em seus jogos como mandante, segundo levantamento divulgado pelo perfil Somos Clubistas, no Instagram.

Único representante da Região Norte na elite nacional, o clube azulino mandou partidas no Mangueirão e também utilizou o Baenão e o estádio Maximino Porpino, em Castanhal, ao longo da temporada.

Corinthians lidera ranking de ocupação dos estádios

O Corinthians aparece soberano na liderança do levantamento, com uma média de 78,73% de ocupação em 17 jogos disputados como mandante neste ano. O clube mandou uma partida longe da Neo Química Arena, quando enfrentou o Bahia-BA, na Vila Belmiro, neste Brasileirão.

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Na sequência aparecem o Palmeiras, com 68,28% de ocupação em 20 jogos, que foram divididos entre a Arena Barueri e o Nubank Parque, além do Santos, que registra 68,09% em 18 partidas, incluindo duas partidas que o Peixe utilizou as dependências da Neo Química Arena.

O Flamengo ocupa a quarta colocação no ranking, com 64,04% de ocupação. Vale ressaltar que o Mengão é o dono da maior média de público da Série A. Dos 17 jogos do clube rubro-negro como mandante, 16 foram disputados no Maracanã e um no estádio Raulino de Oliveira.

Veja o desempenho do Remo e de outros clubes

Com 49,71% de ocupação, o Remo aparece na 14ª colocação entre os participantes da Série A. Já as menores médias de ocupação aparecem: