QUA · 28 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 28 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Futebol

Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A

Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro

O Liberal

22 de julho de 2026 às 17:00

Torcida do Remo supera a do Paysandu em pesquisa, de acordo com o DataFolha

Torcida do Remo supera a do Paysandu em pesquisa, de acordo com o DataFolha ( Foto: Crystian Jatene / Remo )

O Remo ocupa a 14ª posição no ranking de ocupação dos estádios entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Leão havia registrado uma taxa média de 49,71% de ocupação em seus jogos como mandante, segundo levantamento divulgado pelo perfil Somos Clubistas, no Instagram.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Único representante da Região Norte na elite nacional, o clube azulino mandou partidas no Mangueirão e também utilizou o Baenão e o estádio Maximino Porpino, em Castanhal, ao longo da temporada.

Corinthians lidera ranking de ocupação dos estádios

O Corinthians aparece soberano na liderança do levantamento, com uma média de 78,73% de ocupação em 17 jogos disputados como mandante neste ano. O clube mandou uma partida longe da Neo Química Arena, quando enfrentou o Bahia-BA, na Vila Belmiro, neste Brasileirão.

VEJA MAIS

Remo lança promoção de ingressos para duelo contra o Vitória no Mangueirão Clube oferece 'casadinha' com dois bilhetes a preço reduzido e abre check-in para sócios antes da partida pela 20ª rodada da Série A

Remo amplia lucro e valoriza Kadu em novo acordo com o Botafogo, diz jornalista Lateral-direito paraense teve contrato de empréstimo renovado com o Botafogo-RJ por mais seis meses, e os direitos econômicos também foram reajustados

Quem será o goleiro? Remo mantém mistério para duelo contra o Corinthians Ivan Quaresma ganhou força após atuação contra o São Paulo, mas falha em jogo-treino reacendeu a disputa com Marcelo Rangel pela vaga de titular

Na sequência aparecem o Palmeiras, com 68,28% de ocupação em 20 jogos, que foram divididos entre a Arena Barueri e o Nubank Parque, além do Santos, que registra 68,09% em 18 partidas, incluindo duas partidas que o Peixe utilizou as dependências da Neo Química Arena.

O Flamengo ocupa a quarta colocação no ranking, com 64,04% de ocupação. Vale ressaltar que o Mengão é o dono da maior média de público da Série A. Dos 17 jogos do clube rubro-negro como mandante, 16 foram disputados no Maracanã e um no estádio Raulino de Oliveira.

Veja o desempenho do Remo e de outros clubes

Com 49,71% de ocupação, o Remo aparece na 14ª colocação entre os participantes da Série A. Já as menores médias de ocupação aparecem:

  1.  Corinthians: 78,73%
  2.  Palmeiras: 68,28%
  3. Santos: 68,09%
  4. Flamengo: 64,04%
  5. Vasco: 63,55%
  6. Bahia: 60,60%
  7. Cruzeiro: 57,30%
  8. Coritiba: 54,12%
  9. Athletico-PR: 53%
  10. Vitória: 52,29%
  11. Atlético-MG: 51,45%
  12. Chapecoense: 50,82%
  13. São Paulo: 50,07%
  14. Remo: 49,17%
  15. Grêmio: 42,87%
  16. Internacional: 42,87%
  17. Fluminense: 39,25%.
  18. Mirassol: 35,94%
  19. Red Bull Bragantino: 33,41%
  20. Botafogo: 31,26%

Assuntos relacionados

esportes
remo
remo
série a
torcida do Remo
futebol