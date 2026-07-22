Ex-jogador do Remo pula de cabeça em rio, fratura a coluna cervical e se recupera da cirurgia

O ex-atacante do Remo Silvio está em recuperação após sofrer um acidente que resultou em uma fratura na coluna cervical. Revelado nas categorias de base do Leão Azul, o ex-jogador precisou da ajuda de familiares e de amigos ligados ao clube azulino para conseguir um leito hospitalar em Belém, onde passou por cirurgia.

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Em entrevista à equipe de O Liberal, Silvio explicou como o acidente aconteceu. Segundo ele, o caso ocorreu durante uma viagem ao interior do Pará.

"Fui para o interior, onde minha sogra mora. Estava com minha esposa e fui pular do barco para tomar banho, mas a maré estava seca e bati meu pescoço e fraturei minha coluna cervical”, falou.

Formado no Remo, Silvio deixou o Leão em 2017 (Paula Sampaio / Arquivo O Liberal)

Ex-jogador do Remo conseguiu leito após dois dias de espera

Silvio contou que enfrentou dificuldades para conseguir um leito cirúrgico, já que o procedimento não é realizado em Abaetetuba, município onde estava. A cirurgia precisou ser feita em Belém.

"Estávamos atrás de um leito. Aqui na minha cidade, em Abaetetuba, não fazem esse tipo de cirurgia e ela só é feita em Belém. Não é fácil conseguir um leito, principalmente em Belém. Depois de dois dias conseguimos. Tive uma ajuda grande por parte do Paulinho Araújo, do Remo, que foi diretor da base, e fiz a cirurgia”, disse.

Silvio comemorando gol pelo Leão Azul (Igor Mota / O Liberal)

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Com 32 anos, Silvio informou que o procedimento foi realizado com sucesso, recebeu alta hospitalar e agora segue o período de recuperação em casa.

"Realizamos a cirurgia, já recebi alta, estou em casa. Esse processo é difícil, pois fiquei só em Belém, mas graças a Deus deu tudo certo. Tenho que ficar três meses de recuperação, sem fazer nada, mas estou bem, estou me recuperando tranquilo e o importante é que o pior já passou e vai dar tudo certo”, finalizou.

Carreira

Silvio defendeu o Remo nas temporadas de 2015, 2016 e 2017. Pelo clube, conquistou o Campeonato Paraense de 2015 e integrou o elenco que garantiu o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro no mesmo ano.

Além do Leão Azul, o atacante também passou por Tuna Luso, Castanhal, Barretos-SP, São Raimundo de Santarém, Tapajós, Juventude Samas-MA, Moto Clube-MA, Sousa-PB e São José-AP, seu último clube nesta atual temporada.