Ex-jogador do Remo pula de cabeça em rio, fratura a coluna cervical e se recupera da cirurgia Revelado pelo Leão Azul, ex-atacante fraturou a coluna cervical após mergulho no interior do Pará e contou com apoio de amigos para conseguir um leito em Belém. Fábio Will 22.07.26 18h04 Silvio (sem camisa) se recupera de cirurgia (Tarso Sarraf / O Liberal) O ex-atacante do Remo Silvio está em recuperação após sofrer um acidente que resultou em uma fratura na coluna cervical. Revelado nas categorias de base do Leão Azul, o ex-jogador precisou da ajuda de familiares e de amigos ligados ao clube azulino para conseguir um leito hospitalar em Belém, onde passou por cirurgia. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista à equipe de O Liberal, Silvio explicou como o acidente aconteceu. Segundo ele, o caso ocorreu durante uma viagem ao interior do Pará. "Fui para o interior, onde minha sogra mora. Estava com minha esposa e fui pular do barco para tomar banho, mas a maré estava seca e bati meu pescoço e fraturei minha coluna cervical”, falou. Formado no Remo, Silvio deixou o Leão em 2017 (Paula Sampaio / Arquivo O Liberal) Ex-jogador do Remo conseguiu leito após dois dias de espera Silvio contou que enfrentou dificuldades para conseguir um leito cirúrgico, já que o procedimento não é realizado em Abaetetuba, município onde estava. A cirurgia precisou ser feita em Belém. "Estávamos atrás de um leito. Aqui na minha cidade, em Abaetetuba, não fazem esse tipo de cirurgia e ela só é feita em Belém. Não é fácil conseguir um leito, principalmente em Belém. Depois de dois dias conseguimos. Tive uma ajuda grande por parte do Paulinho Araújo, do Remo, que foi diretor da base, e fiz a cirurgia”, disse. Silvio comemorando gol pelo Leão Azul (Igor Mota / O Liberal) VEJA MAIS Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte Ex-Remo, Lukinhas volta para sala de cirurgia após acidente e pode precisar reconstruir o joelho Informações são da assessoria da Tuna Luso, atual clube do jogador. Meia teve múltiplas fraturas após batida de moto. Com 32 anos, Silvio informou que o procedimento foi realizado com sucesso, recebeu alta hospitalar e agora segue o período de recuperação em casa. "Realizamos a cirurgia, já recebi alta, estou em casa. Esse processo é difícil, pois fiquei só em Belém, mas graças a Deus deu tudo certo. Tenho que ficar três meses de recuperação, sem fazer nada, mas estou bem, estou me recuperando tranquilo e o importante é que o pior já passou e vai dar tudo certo”, finalizou. Carreira Silvio defendeu o Remo nas temporadas de 2015, 2016 e 2017. Pelo clube, conquistou o Campeonato Paraense de 2015 e integrou o elenco que garantiu o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Além do Leão Azul, o atacante também passou por Tuna Luso, Castanhal, Barretos-SP, São Raimundo de Santarém, Tapajós, Juventude Samas-MA, Moto Clube-MA, Sousa-PB e São José-AP, seu último clube nesta atual temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo atacante silvio futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. 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