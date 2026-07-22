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Volante do Paysandu, Matheus Vargas sofre infecção no joelho e passa por nova cirurgia

Jogador bicolor operou o joelho no fim de junho para reconstrução do LCA e revelou que contraiu uma infecção após o procedimento

O Liberal

22 de julho de 2026 às 11:45

( Foto: Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu )

O volante Matheus Vargas, do Paysandu, vive um dos momentos mais difíceis da carreira. O jogador, que passou pela segunda cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) em um ano, revelou, por meio das redes sociais, que contraiu uma infecção no joelho após o procedimento cirúrgico realizado no fim de junho.

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No relato, Matheus Vargas informou que precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirar a secreção causada pela infecção. Apesar do susto, o volante destacou que está bem e em recuperação.

"Tive uma intercorrência pós-cirurgia e acabei contraindo uma infecção. Contudo, fui submetido a uma cirurgia de emergência para retirar toda a secreção da infecção (limpeza cirúrgica). Hoje, graças a Deus, faz uma semana dessa cirurgia, estou bem, me sentindo melhor a cada dia e os resultados sendo positivos", escreveu o jogador.

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O volante segue internado, sendo monitorado pela equipe médica. Ao compartilhar imagens do processo de recuperação, Matheus também falou sobre as dificuldades enfrentadas durante o período de lesão.

"Mas queria mostrar a vocês que, às vezes, o percurso é árduo e desafiador. Mas, para quem tem fé em Deus, isso não será nada e não me abalará. Sigo com minha recuperação, internado, e logo, logo estarei em casa e com a rotina voltada totalmente à fisioterapia", completou o atleta.

Lesões em sequência 

Em julho de 2025, durante a partida contra o Amazonas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus Vargas rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e precisou passar por cirurgia para a reconstrução do joelho. A lesão impediu que o volante fosse negociado, como o Paysandu planejava.

Dez meses depois, o jogador voltou aos gramados na partida de ida da final da Copa Norte, contra o Nacional, no Mangueirão. No entanto, apenas três jogos depois, diante do Figueirense, pela Série C do Campeonato Brasileiro, sofreu uma nova lesão no mesmo joelho.

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