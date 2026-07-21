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Tabu cruzado marca Amazonas x Paysandu: mandante nunca venceu o confronto

Em sete encontros entre as equipes, Papão jamais perdeu em Manaus, enquanto a Onça segue invicta em Belém; duelo deste domingo coloca à prova uma escrita que atravessa Série C e Série B

O Liberal

21 de julho de 2026 às 20:07

Paysandu e Amazonas se enfrentaram na primeira fase da Série C

Paysandu e Amazonas se enfrentaram na primeira fase da Série C ( Foto: João Normando / Amazonas FC )

O encontro entre Amazonas e Paysandu, neste domingo (26), às 20h30, no estádio Carlos Zamith, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente dois adversários que dividem uma curiosa marca desde o início da rivalidade: o mandante nunca venceu o confronto.

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Apesar de o histórico ser curto, iniciado apenas em 2023, a escrita permanece intacta após sete partidas oficiais. Em Manaus, o Paysandu nunca foi derrotado. Em quatro jogos disputados no Carlos Zamith, o Papão soma duas vitórias e dois empates. Já em Belém, o cenário se inverte. Em três confrontos, o Amazonas venceu duas vezes e empatou uma, mantendo a invencibilidade como visitante diante da equipe bicolor.

O retrospecto geral também mostra equilíbrio absoluto. São sete partidas, com duas vitórias para cada lado e três empates, além de oito gols marcados por cada equipe.

A rivalidade começou justamente na Série C de 2023. Na primeira fase, o Paysandu venceu o Amazonas por 2 a 1, em Manaus. Meses depois, no quadrangular do acesso, voltou ao Carlos Zamith e conquistou novo triunfo, desta vez por 1 a 0, resultado que deixou o clube paraense muito próximo do retorno à Série B.

No entanto, o duelo mais marcante daquela temporada aconteceu em Belém. Precisando apenas de uma vitória para confirmar o acesso diante de quase 50 mil torcedores no Mangueirão, o Paysandu saiu na frente com Mário Sérgio, mas sofreu a virada por 2 a 1, com gols de Igor Bolt e Sassá. O resultado adiou a classificação bicolor e encaminhou o acesso e, posteriormente, o título nacional do Amazonas.

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Em 2024, já pela Série B, a escrita foi mantida. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 em Manaus. No returno, a Onça voltou a vencer na capital paraense, desta vez por 1 a 0, ampliando sua invencibilidade em Belém.

Na temporada passada, novamente pela Série B, o equilíbrio prevaleceu. O duelo no Carlos Zamith terminou empatado em 1 a 1, enquanto o confronto da Curuzu, válido pela reta final da competição, terminou em 2 a 2. A partida ficou marcada porque o Paysandu, já rebaixado, arrancou a igualdade nos acréscimos e também confirmou matematicamente a queda do Amazonas para a Série C.

Agora, três anos depois do primeiro encontro, os clubes voltam a medir forças na Terceirona em situações distintas. O Paysandu ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, resultado que fortaleceu a equipe na disputa pelo acesso e mantém vivo o sonho da liderança. Já o Amazonas aparece em 15º lugar, com 17 pontos, tentando se aproximar da zona de classificação e se afastar das últimas posições.

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