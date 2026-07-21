Lucas Cardoso vê Paysandu fortalecido para duelo com o Amazonas: 'Era para estarmos na liderança'

Embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, na Curuzu, o Paysandu volta as atenções para o confronto diante do Amazonas, neste domingo (26), às 20h30, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, enquanto a Onça-pintada aparece em 15º lugar, com 17.

Às vésperas da partida, o meia Lucas Cardoso destacou a confiança do elenco e reforçou que está à disposição para atuar em qualquer função ofensiva determinada pelo técnico Júnior Rocha. Segundo ele, o objetivo é contribuir independentemente da posição em campo. "Tenho facilidade para jogar tanto no meio quanto na beirada e não vejo problema em atuar em qualquer uma das funções. Quero estar no jogo, quero atuar. Vim para cá para ajudar, então essa é a minha mentalidade."

O jogador também ressaltou a forte disputa por espaço no setor ofensivo, apontando a concorrência interna como um dos fatores que elevam o rendimento da equipe ao longo da temporada. "Tem vários atletas fazendo gol, jogando bem e buscando espaço. Quem está iniciando os jogos precisa manter um nível alto, porque quem está fora pode entrar a qualquer momento. Todo mundo treina muito forte e isso faz com que o nível da equipe seja mantido."

Com um dos ataques mais positivos do futebol brasileiro em 2026, Lucas atribuiu o desempenho ofensivo ao trabalho desenvolvido diariamente pela comissão técnica e pela estrutura oferecida pelo clube. "É fruto do trabalho que vem sendo feito. A preparação física, o departamento médico e toda a staff dão uma condição de trabalho muito boa para a gente. Não falta nada, então nada mais justo do que devolver isso dentro de campo."

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Durante a semana de preparação para enfrentar o Amazonas, o meia revelou que a intensidade dos treinamentos aumentou logo após a folga concedida ao elenco. Para ele, a exigência faz parte da caminhada em busca do principal objetivo da temporada. "Hoje ainda era terça-feira e o bicho já estava pegando. Mas isso é bom, porque tira a gente da zona de conforto. Nossa mentalidade é o acesso, então não tem tempo a perder. Temos que continuar trabalhando firme, porque o retorno está aparecendo justamente por causa disso."