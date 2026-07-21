Próximo adversário do Paysandu na Série C, Amazonas tem seis transfer bans da FIFA

Equipe está impedida de registrar novos jogadores enquanto as sanções estiverem em vigor.

Próximo adversário do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro, o Amazonas vive um momento delicado fora das quatro linhas. A equipe amazonense recebeu seis transfer bans da Fifa por pendências financeiras e está impedida de registrar novos jogadores enquanto as sanções estiverem em vigor.

Levantamento da entidade mostra que o Amazonas SAF aparece seis vezes na lista de clubes punidos. São três registros na primeira relação, iniciados em 13 de abril, 19 de maio e 24 de junho de 2026, além de outros três processos abertos em 5, 10 e 17 de junho deste ano.

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Entre as seis punições, três são classificadas como "três períodos de inscrição", uma das medidas mais severas previstas pela Fifa. Esse tipo de sanção impede o clube de registrar atletas durante três janelas de transferências e costuma ser aplicado em casos de reincidência ou descumprimento de decisões anteriores.

As outras três punições são do tipo "até ser levantado". Nessa modalidade, o bloqueio permanece válido até que a equipe comprove o pagamento da dívida ou apresente um acordo reconhecido pela Fifa para encerrar o processo.

O transfer ban é uma das principais punições disciplinares aplicadas pela entidade máxima do futebol a clubes inadimplentes. A sanção geralmente decorre do não pagamento de transferências, salários, comissões de agentes, verbas rescisórias ou do descumprimento de determinações da própria Fifa ou da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Na prática, enquanto estiver punido, o clube não pode registrar novos atletas, seja em contratações definitivas, empréstimos ou transferências internacionais.

Apesar das restrições, as sanções não impedem a participação do Amazonas nas competições em andamento. A equipe segue disputando a Série C, competição em que ocupa a 14ª posição, com 17 pontos. Por outro lado, o Paysandu está na 4ª colocação, com pontos.