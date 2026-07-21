Ex-Paysandu, zagueiro é apresentado em clube português; Papão fica com percentual

O zagueiro Luccão foi anunciado nesta terça-feira (21) como novo reforço do Trofense, de Portugal. Após defender o Paysandu nas últimas três temporadas, o jogador de 23 anos assinou contrato com o clube português até o meio de 2027. Essa é a segunda experiência do atleta atuando na Europa.

Na negociação entre o Paysandu e o clube português, a agremiação paraense manteve cerca de 20% dos direitos econômicos do atleta para uma eventual transferência no decorrer da carreira. O clube bicolor, no entanto, não informou os valores envolvidos na venda do defensor.

Luccão agradece ao Paysandu após três temporadas

Em publicação nas redes sociais, o zagueiro Luccão fez um balanço da passagem pelo Paysandu, agradeceu ao clube, aos companheiros e aos torcedores pelo período em que vestiu a camisa bicolor e afirmou que leva os ensinamentos dessa experiência para a carreira.

Luccão pelo Paysandu (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

Títulos

Mesmo jovem, o defensor fez 24 partidas pelo Paysandu e marcou seu nome na história do clube. Com a camisa bicolor, Luccão conquistou os títulos do Campeonato Paraense, da Copa Norte e da Copa Verde nesta temporada, além da Copa Verde de 2025.

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Antes de chegar ao Paysandu, o defensor iniciou a carreira nas categorias de base do Brasilis, equipe de São Paulo (SP). Luccão também teve passagem pelo Serrano-RJ, nas temporadas de 2022 e 2024, e uma experiência no Esbjerg, da Dinamarca, no ano de 2023.

Vem mais contratações?

Com a saída de Luccão e Quintana, além de Castro, que treina em separado, e com quem o clube não deve contar mais para o restante da temporada por questões disciplinares, a diretoria do Paysandu deve contratar mais um zagueiro. Recentemente, o clube realizou a contratação de Pedro Carrerete, que já estreou com a camisa bicolor.

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