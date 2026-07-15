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Caio Mello possui números importantes pelo Paysandu; saiba detalhes

Volante voltou após se recuperar de lesão e os números mostram importância para o time

O Liberal
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Caio Mello retornou ao time bicolor após lesão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Após quase um mês afastado para tratar uma lesão, o volante Caio Mello retomou ao Paysandu e foi titular pela segunda partida consecutiva na vitória de virada sobre o Guarani, em confronto direto na Série B. A atuação reforçou o momento de evolução do Papão e destacou a importância do meio-campista na campanha bicolor, que possui números positivos com o atleta em campo.

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Com Caio Mello em campo, o Paysandu disputou nove partidas, venceu seis, empatou duas e perdeu apenas uma, alcançando 74% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 18 gols, média de dois por jogo, sofreu 10 e terminou com saldo positivo de oito gols.

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Além da contribuição coletiva, Caio Mello também participou diretamente de gols. Mesmo exercendo uma função de sustentação no meio-campo, o volante marcou três vezes e deu uma assistência, somando participação direta em quatro gols do Paysandu.

Durante o período em que Caio esteve em recuperação, o cenário foi diferente para o Papão. Sem o volante, o Paysandu disputou cinco partidas, venceu apenas uma e sofreu quatro derrotas, registrando 20% de aproveitamento. A produção ofensiva também caiu. A equipe marcou apenas quatro gols nesse intervalo, média inferior a um por jogo, enquanto sofreu nove, encerrando a sequência com saldo negativo de cinco gols.

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