Caio Mello possui números importantes pelo Paysandu; saiba detalhes Volante voltou após se recuperar de lesão e os números mostram importância para o time O Liberal 15.07.26 17h26 Caio Mello retornou ao time bicolor após lesão (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após quase um mês afastado para tratar uma lesão, o volante Caio Mello retomou ao Paysandu e foi titular pela segunda partida consecutiva na vitória de virada sobre o Guarani, em confronto direto na Série B. A atuação reforçou o momento de evolução do Papão e destacou a importância do meio-campista na campanha bicolor, que possui números positivos com o atleta em campo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com Caio Mello em campo, o Paysandu disputou nove partidas, venceu seis, empatou duas e perdeu apenas uma, alcançando 74% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 18 gols, média de dois por jogo, sofreu 10 e terminou com saldo positivo de oito gols. VEJA MAIS Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor Com poucos jogos com a camisa bicolor, Paysandu rescinde contrato com lateral; saiba mais A diretoria do Papão informou a rescisão do lateral JP Galvão Meia aparece em Belém e aumenta expectativa por anúncio no Paysandu Apontado como novo reforço do Papão, Radsley publicou uma foto em Belém e pode ser anunciado em breve pelo clube bicolor Além da contribuição coletiva, Caio Mello também participou diretamente de gols. Mesmo exercendo uma função de sustentação no meio-campo, o volante marcou três vezes e deu uma assistência, somando participação direta em quatro gols do Paysandu. Durante o período em que Caio esteve em recuperação, o cenário foi diferente para o Papão. Sem o volante, o Paysandu disputou cinco partidas, venceu apenas uma e sofreu quatro derrotas, registrando 20% de aproveitamento. A produção ofensiva também caiu. A equipe marcou apenas quatro gols nesse intervalo, média inferior a um por jogo, enquanto sofreu nove, encerrando a sequência com saldo negativo de cinco gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol jornal amazônia caio mello série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 Futebol Paysandu confirma a contratação do meia Radsley para a sequência da Série C Jogador já está em Belém e integrado ao elenco bicolor 17.07.26 10h17 futebol Preparador físico do Paysandu vê pausa na Série C como oportunidade para fortalecer o time Léo Cupertino afirmou que o período sem jogos será importante para recuperar atletas e aprimorar a condição física do elenco 16.07.26 12h33 futebol Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão 16.07.26 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão 18.07.26 7h00 FUTEBOL Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia pelo Monaco com vitória em amistoso Embora tenha começado com um resultado positivo, Filipe Luís ainda não conta com todos os jogadores do elenco 18.07.26 9h17 Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16