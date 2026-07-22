Leão na mira! Roberto Carlos e Ronaldo vão comprar rival do Paysandu Ex-laterais assumem o Leão com plano de investimento milionário e participação de executivo ligado ao Fenômeno. Estadão Conteúdo 22.07.26 11h47 O ex-lateral esquerdo Roberto Carlos vai ter a parceria do pentacampeão Ronaldo Fenômeno no projeto do grupo de investidores que vai adquirir, por meio de uma SAF, a Internacional de Limeira, conhecida como o "Leão da Paulista". A revelação foi feita durante entrevista ao programa Debate em Jogo, do canal Warmo. A Inter de Limeira, atual líder da Série C e rival do Paysandu na competição. "Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", afirmou o ex-jogador. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Na conversa, o ex-jogador, que foi um dos maiores nomes da lateral-esquerda no futebol mundial, revelou o desejo de estudar e conhecer a realidade dos clubes da região para tentar colaborar com o fortalecimento do futebol local. "Pelo União São João (clube que o revelou para o cenário nacional) tenho o máximo carinho, o máximo respeito. Agora, no fim de semana, vou estar no Hermínio Ometto (estádio da cidade de Araras) para ver o jogo do União, porque meu sobrinho joga lá. Vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época", afirmou Roberto Carlos. O projeto da SAF que vai dar as cartas na Inter de Limeira é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini. Ligado a Ronaldo Fenômeno, ele foi diretor de operações do Cruzeiro na gestão do ex-camisa 9 em Belo Horizonte, também trabalhou no Valladolid, da Espanha, sob a sua orientação. No clube do interior paulista, ele já atuou como CEO entre os anos de 2019 e 2021. Ronaldo, inclusive, já havia sinalizado com a possibilidade de participar do processo de compra da Inter por meio da SAF a meses atrás. A proposta inicial prevê um orçamento de R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O investimento teria uma organização pautada em metas de progressão com o objetivo de levar a equipe do interior à elite do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Roberto Carlos Ronaldo Inter de Limeira SÉRIE C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes World Trail Races retorna ao Pará com etapa em Serra Pelada Evento terá percursos de 4 km, 6 km e 10 km, além de provas para o público infantil 23.07.26 11h37 Carlos Ferreira Remo em dia de máxima visibilidade 23.07.26 10h55 MMA Após duas derrotas, paraense Amanda Lemos busca reabilitação em duelo brasileiro no UFC Ex-desafiante ao cinturão encara a fluminense Alexia Thainara no dia 8 de agosto, em Las Vegas 23.07.26 10h33 Futebol Aquecimento é aliado para evitar lesões na Corrida do Sal; especialistas orientam preparação Corrida mais tradicional do verão paraense ocorre neste sábado (25), em Salinópolis. 23.07.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo reencontra o Corinthians após 46 anos e tenta quebrar tabu em São Paulo pela Série A Leão visita o Timão nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, mirando deixar a zona de rebaixamento; paulistas têm desfalques importantes, enquanto Léo Condé mantém a base da equipe azulina 23.07.26 8h00 FUTEBOL Guardiola pede salário de R$ 128 milhões por ano para assumir seleção italiana, diz jornal A quantia seria aproximadamente o dobro do orçamento anual de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que a Federação Italiana de Futebol trabalha para contratar o próximo comandante da seleção 23.07.26 9h33 Futebol Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro 22.07.26 17h00 FUTEBOL Transfer bans e indefinição sobre Memphis: Corinthians volta atordoado após pausa para Copa O atacante tem contrato com o Corinthians até 31 de julho e negocia a renovação com a diretoria 23.07.26 8h41