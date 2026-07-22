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Jogadora paraense disputa pré-Champions League Feminina por clube da Geórgia

Cria da base da Tuna Luso, Thaisa Assunção briga por vaga no principal torneio europeu

O Liberal

22 de julho de 2026 às 12:25

( Foto: Divulgação )

A jogadora paraense Thaisa Assunção vai disputar a pré-Champions League Feminina 2026/2027. Atleta do Nike Lusso, da Geórgia, ela entra em campo nesta quarta-feira (22) para enfrentar o Czarni Sosnowiec, da Polônia, a partir das 15h (horário de Brasília), em busca de uma vaga no torneio. 

A partida é válida pela primeira rodada da fase qualificatória da competição. Quem vencer o confronto avança e segue na disputa por uma vaga na fase principal da Champions League.

Thaisa tem 27 anos e é natural de Belém. Ela iniciou a carreira na Tuna Luso, mas se profissionalizou na Esmac, onde se destacou e chamou a atenção de outros clubes. A paraense também defendeu Remo, Realidade Jovem, Avaí/Kindermann e Alianza Lima, do Peru, antes de seguir para o futebol europeu.

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A meia já conquistou o Campeonato Georgiano com o Nike Lusso e agora busca ajudar a equipe a garantir uma vaga na Champions League Feminina.

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