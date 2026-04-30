Jogadoras do Afeganistão celebram decisão que autoriza seleção a disputar competições da Fifa A decisão da Fifa dá o aval para que as atletas defendam o nome do Afeganistão oficialmente, não mais como seleção de refugiadas Estadão Conteúdo 30.04.26 14h47 Time feminino do Afeganistão (Instagram @womanpost) Pela primeira vez na história, a seleção feminina do Afeganistão poderá defender as cores do país em competições com a chancela da Fifa. A autorização veio nesta quarta-feira durante o Congresso de Vancouver, no Canadá. Em videochamada com o presidente da entidade, Gianni Infantino, as atletas receberam a tão esperada notícia e celebraram muito. A decisão da Fifa dá o aval para que as atletas defendam o nome do Afeganistão oficialmente, não mais como seleção de refugiadas, e sem a necessidade de uma autorização/aprovação do Talibã, que não aceita mulheres no esporte do país. "Vocês me dão a força e a energia para acreditar nesta empreitada, neste projeto, para deixar de lado todos os potenciais obstáculos que existiram e que ainda existirão no futuro. Não importa, juntos podemos fazer tudo o que quisermos. Juntos, podemos alcançar qualquer resultado. Isto é histórico, isto é lindo, isto é fantástico para todas vocês, e estou muito orgulhoso de vocês", disse Infantino na mensagem às jogadoras afegãs. "Perder a identidade é muito difícil. É como se você não pertencesse a lugar nenhum", destacou Khalida Popal, ex-capitã da seleção afegã que há tempos lutava para que as companheiras de seleção pudessem representar seu país em competições da Fifa. "Recuperar nossa identidade é a coisa mais poderosa que podemos fazer, porque não estamos pensando apenas em nós mesmas: é por todas as meninas que sonharam e que ainda sonham", frisou. Popal acompanhou online a notícia e não escondeu a emoção. "Este reconhecimento nos dá a plataforma e o poder de sermos a voz de nossas irmãs que perderam seus direitos e suas vozes. Queremos transmitir às meninas e mulheres do Afeganistão a mensagem de que não devem desistir. Sabemos o quão difícil é a situação. Sabemos o quão desesperadora e difícil ela é, mas queremos dizer a elas que estamos aqui por vocês. Nós as ouvimos e seremos a voz de vocês", seguiu Popal. Infantino já havia acompanhado um torneio não-oficial em 2025 no Marrocos, no qual o Afeganistão encarou Tunísia, Chade e Líbia. Desde então, ele tentava mudar o regulamento para que as afegãs pudessem jogar partidas oficiais, o que aconteceu nesta quarta-feira. "Significa muito para a seleção feminina de futebol do Afeganistão, estamos lutando por isso há tanto tempo", disse Popal. "Toda a situação das mulheres afegãs é muito emocionante, é difícil não se emocionar. Essa jornada nunca foi fácil para nós. Este é o nosso momento. Esta é a nossa hora." Atual capitã da equipe, Fatima Haidari, também participou da videochamada. "Acreditamos firmemente que isso pode continuar e que transmitirá uma mensagem poderosa ao mundo, não apenas sobre as meninas no Afeganistão, não sobre nós, não sobre este momento histórico, mas sobre as mulheres em todo o mundo", disse o atual capitã da seleção, Fátima Haidari. Haidari recordou a promessa que ouviu de Infantino no Marrocos. "Quando o senhor me entregou o pingente oficial da Seleção Feminina Afegã Unida, senti o peso da história em minhas mãos." A Fifa destacou que vai liderar as etapas administrativas e preparatórias necessárias, incluindo o registro das equipes e o estabelecimento de uma estrutura operacional e esportiva. "A entidade fornecerá todos os recursos necessários, humanos, técnicos e financeiros para garantir um caminho seguro, profissional e sustentável para a competição oficial." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Afeganistão Fifa Gianni Infantino competições oficiais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 RECUPERAÇÃO Arrascaeta passa por cirurgia bem-sucedida após fratura na clavícula no Flamengo: 'Um sucesso' Procedimento para correção de fratura na clavícula direita foi bem-sucedido e atleta inicia recuperação 30.04.26 13h52