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MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra

Jorge Ulisses
fonte

Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra (Divulgação)

O atleta paraense Paulo Roberto "Terremoto", representante de Canaã dos Carajás (PA), alcançou um dos maiores feitos de sua carreira ao conquistar o cinturão mundial da organização Caged Steel, em evento realizado na cidade de Doncaster, Inglaterra, no último 4 de julho.A vitória veio de forma contundente. Diante da torcida adversária, Paulo "Terremoto" precisou de poucos minutos para derrotar o inglês Faz Ali com um nocaute avassalador, silenciando o público presente e garantindo o título mundial da organização.

Reconhecido como um dos principais nomes do MMA paraense, Paulo acumula importantes vitórias no cenário nacional e agora inicia uma nova etapa em sua trajetória esportiva. O triunfo na Inglaterra representa um marco em sua carreira e fortalece sua presença no competitivo circuito europeu de artes marciais mistas.

Com três disputas de cinturão, Jungle Fight desembarca em Itu (SP) neste sábado

Três cinturões em jogo nos pesos médio, galo e mosca feminino, algumas das maiores promessas do MMA nacional em ação e o retorno a cidade de Itu após mais de uma década. Esses são os principais ingredientes do Jungle Fight 153, que acontece neste próximo sábado (25), no Ginásio Municipal Prudente de Moraes.O Combate e o sportv3 exibem todas as emoções do evento ao vivo, a partir das 20h (horário de Brasília), com a narração de Rhoodes Lima e os comentários de Marcos Luca Valentim e Ana Hissa.

O card reúne três disputas de cinturão em uma noite que promete fortes emoções para os fãs das artes marciais mistas. Na luta principal, o campeão dos médios João Dantas coloca o seu título em jogo diante do desafiante Oton Jasse.Também em disputa estará o topo da divisão dos galos, com o invicto Tiago Pereira defendendo seu reinado contra Jhonatha Frazão. Entre as mulheres, Amanda Vargas e Brena Cardozo medem forças pelo cinturão vago da categoria peso-mosca, deixado por Carol Foro após sua ida para o UFC.

Jungle Fight 153
Sábado, 25 de julho de 2026
Ginásio Municipal Prudente de Moraes, em Itu (SP)

Card

  • Peso-palha: Alana Viduani x Giovanna Sardinha
  • Peso-mosca: Peter Correa x Vinicius Santos
  • Peso-galo: Anderson Gabriel x Thiago Ferreira Santos
  • Peso-leve: Ofir Pereira x Max Silveira
  • Peso-pena: Kevin Camargo x Caio Viking
  • Peso-pena: Johnny The Animal x Manoel Aranha
  • Peso-meio-médio: Lucas Karateca x Igor Zanuncio
  • Peso-meio-médio: Wilson Barbosa x Artur dos Santos
  • Peso-leve: Gustavo Henrique x Matheus Lima
  • Peso-mosca: Douglas da Silva Feitosa x Guilherme Alves
  • Peso-mosca: Amanda Vargas x Brena Cardozo
  • Peso-galo: Tiago Pereira x Jhonatha Frazão
  • Peso-médio: Oton Jasse x João Dantas

José Aldo e Leo Santos inauguram academia de jiu-jítsu nos EUA

Uma nova academia de jiu-jitsu abriu as portas em Lake Mary, na Flórida. A Brabus Academy, a mais nova filial da Nova União, será comandada por José Aldo e Leo Santos. A cerimônia de inauguração reuniu nomes como Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré, Gesias Cavalcante, Marcelo Pereira, Murílo Bustamante, Ricardo Liborio, entre outros.

Brendson Ribeiro aposta em ‘metáfora’ para superar má fase no UFC

O paraense Brendson Ribeiro vive um momento decisivo em sua trajetória no UFC. Vindo de três reveses consecutivos, o atleta encara Magomed Tuchalov, que faz sua estreia no UFC.Longe de demonstrar o peso da pressão por um resultado positivo, o ‘Gorila’ adota uma postura reflexiva sobre o momento atual de sua carreira. Para encarar a volatilidade do esporte, o lutador recorre a uma metáfora simples, nascida da observação durante seu período de treinamentos.

“Vitória e derrota… eu estava conversando com o meu psicólogo quando estava no Texas, em frente a um parque que tinha uma roda-gigante. Pensei: ‘Uma hora o cara está aqui em cima, outra hora está lá embaixo’. Eu nunca tinha vivido um cenário de três derrotas seguidas, mas o que posso fazer para melhorar é trabalhar, continuar trabalhando”, analisou em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Para virar a chave e ajustar as lacunas apresentadas em suas últimas apresentações, Brendson apostou em um longo período de imersão técnica nos Estados Unidos. Foram mais de dois meses de treinos focados na evolução de diversos pontos específicos de seu jogo.

“Estou preparado. Fiquei oito, nove semanas treinando no Texas. Treinei wrestling, treinei muay thai, MMA, treinei tudo, né? Treinei com vários ‘all-americans’ de wrestling, então estou preparado pra fazer 15 minutos de maldade com ele. Mas se eu conseguir acabar a luta antes, vou ficar muito feliz”, relatou.A reformulação tática foi acompanhada por um trabalho de suporte psicológico contínuo. A estratégia, segundo o atleta, é entrar para o combate sem a carga da obrigação, confiando no volume de treino entregue ao longo das últimas semanas.

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