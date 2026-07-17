Ultra BNF XV, Felipe Jordan vence Daniel Pesão e agita a Ilha do Marajó

Foi realizado na noite do último sábado (11), no Ginásio Ferdinando Costa e Silva, na cidade de Breves, na Ilha do Marajó (interior do Estado do Pará), o Ultra BNF Edição XV. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Breves, sob a gestão do prefeito Xarão Leão, e do Instituto Paraense do Marajó. Atletas de alto nível competiram em mais uma gigantesca edição do evento, que é presidido e apresentado por Jailson Bom.

Na luta principal da noite, o maranhense Felipe "Jordan" levou a melhor sobre o atleta da casa, Daniel "Pesão", vencendo por desistência logo no início do segundo round.

Resultados Completos do Ultra Breves Night Fight XV

07-Felipe "Jordan" derrotou Daniel "Pesão" por desistência no início do 2° round;

06-Luan Galvão derrotou Thiago "The Hitman" por finalização (mata-leão) a 1min25s do 1° round;

05-Evanilson "Sousa Black" derrotou Felipe Vilhena por decisão unânime dos juízes laterais no 3° round;

04-Victor "Victor Boy" derrotou Maicon "Cão de Briga" por finalização (mata-leão) aos 18s do 1° round;

03-Josué "Jhon Marajó" derrotou Enzo "Galo de Briga" por desistência a 1min22s do 1° round;

02-Iago "Astro da Maldade" derrotou Rosinaldo "Caçador de Almas" por nocaute técnico (TKO) aos 3min17s do 1° round;

01-Ladislau derrotou Sandriel Santiago por finalização (mata-leão) a 2min01s do 1° round.

Retorno de Conor McGregor impulsiona audiência do UFC 329

Nesta quinta-feira, a Paramount, principal parceira de transmissão do UFC, divulgou os dados oficiais do evento nos Estados Unidos e na América Latina. Ao todo, o último evento numerado alcançou 15,9 milhões de telespectadores, ficando muito próximo da marca registrada pelo histórico card realizado na Casa Branca, no mês passado, que reuniu 17 milhões de espectadores. Além disso, o evento protagonizado por McGregor atingiu um pico de 8,3 milhões de transmissões simultâneas, superando o UFC Casa Branca, que havia registrado 7,9 milhões. O desempenho coloca o UFC 329 como a segunda maior audiência simultânea da história da Paramount, atrás apenas do Super Bowl LVIII, que alcançou 11,5 milhões.

Junior Cigano explica cancelamento de terceira luta contra Fabrício Werdum

Em sua conta oficial no ‘Instagram’, Cigano fez questão de explicar a razão para o combate, anunciado em maio, não sair do papel. Sempre sincero, o atleta destacou que, como estará fora do país no período, ficou impossibilitado de assumir o compromisso. “Tivemos alguns contratempos e esse confronto entre eu e o Werdum não vai acontecer. Só para deixar claro para vocês. Não estarei no Brasil em agosto. Infelizmente, não será dessa vez, talvez em um futuro breve a gente vai conseguir fazer esse terceiro confronto acontecer, mas não será agora. Não pôde ser agora. Talvez foi até uma falha de comunicação nossa, a gente não deixou isso claro para vocês”, concluiu

Michel Pereira é demitido do UFC

Michel Pereira não é mais lutador UFC. O paraense foi removido do quadro de atletas do UFC após sua derrota diante do russo Shara Magomedov no UFC Baku, no dia 27 de junho, no Azerbaijão. A informação foi divulgada pelo jornalista Guilherme Cruz, do site norte-americano MMA Fighting.De acordo com a reportagem, o vínculo de Michel Pereira com o UFC já havia terminado após a derrota Zachary Reese, na decisão unânime dos juízes, no UFC Houston, em fevereiro. Na sequência, o UFC assinou um contrato de apenas uma luta com Michel para encarar Shara Magomedov. Com a polêmica derrota, na decisão unânime dos juízes, o Ultimate optou por não renovar o acordo

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