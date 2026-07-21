A cidade de Gurupá vai tremer com a quarta edição do Selva MMA

A cidade de Gurupá vai tremer com a quarta edição do Selva MMA ( Foto: Divulgação )

O município paraense de Gurupá já tem data e local definidos para se transformar no epicentro das artes marciais mistas na região. No dia 8 de agosto de 2026, o Ginásio Edgar Ferreira será o palco da aguardada 4ª Edição do Selva MMA. Sob o lema "A emoção vai tomar conta da cidade!", o evento promete uma noite histórica com disputas de tirar o fôlego, atletas de ponta e um show completo de entretenimento. A grande luta da noite traz um clássico confronto interestadual que promete dividir as torcidas e incendiar a arena.

Representando a casa, o atleta local Rodrigo Flesh (de Gurupá, PA) terá a missão de defender o território contra o casca-grossa Hugo Duarte, que vem diretamente de Laranjal do Jari, no Amapá. A promessa é de um combate intenso, onde a técnica e a garra paraense baterão de frente com a determinação amapaense na busca pela vitória no combate principal.Para garantir a atmosfera de grande evento, o Selva MMA 4 traz nomes de peso no comando do espetáculo. A beleza e o carisma da ring girl local Tiphany Reis (Gurupá-PA) embelezarão os intervalos dos rounds, enquanto o anúncio oficial das lutas e a condução do show ficarão por conta do consagrado apresentador Rafael Rocha, garantindo a energia lá no alto a cada entrada de atleta.

Confira o Card Completo do Selva MMA 4

Card Principal

Rodrigo Flesh (Gurupá-PA) vs Hugo Duarte (Laranjal do Jari-AP) — Luta Principal

Edson Junior "Samurai" (Souzel-PA) vs Izael Marques (Gurupá-PA)

Thiago "Suicida" (Gurupá-PA) vs Wanderson Nunes (Gurupá-PA)

Gago Mão de Ferro vs Vitinho Bitola

Card Preliminar e Especial

Matheus "O Anão Mil Grau" vs Demolidor

Romarinho vs Wagner

Henrique Formiga vs Ivan Deus da Guerra

Fernando MMA vs Waldeir Aranha da Silva

João Paulo Guerreiro vs Bred

Adonay vs Mega Tubarão

Isaque Souza vs Dionis

Zaqueu Pitbull vs Donizete Mão Pesada

Cabo Fabiano vs Silva

Dricus du Plessis vence Kamaru Usman

Ex-campeão do peso médio (até 83,9 kg), Dricus du Plessis se recuperou bem no UFC Oklahoma City. Na luta principal do evento realizado neste sábado (18), o sul-africano mediu forças com Kamaru Usman e se impôs no octógono. Após 25 minutos de ação, o atleta passou facilmente pelo nigeriano, antigo rei dos meio-médio (até 77,1 kg), por decisão unânime.

Expo Fight Agita Oriximiná com Nocaute Relâmpago e Guerras no MMA e no Boxe

O Parque de Exposições de Oriximiná foi palco de uma noite inesquecível para os amantes de artes marciais com a realização do Expo Fight (EXPOFAMA). Reunindo talentos do Boxe e do MMA, o evento agitou o público do início ao fim com combates intensos, técnica apurada e um show de superação dos lutadores no octógono e no ringue.A luta mais aguardada do card de MMA durou menos de um minuto, mas foi o suficiente para levar o público ao delírio. Enoque (CT Luiz Paulo) deu um show de precisão e agressividade ao nocautear Ruan Maguinata (Academia Lien Pó Shuan) aos 42 segundos do primeiro round.

Na outra batalha de MMA, a rivalidade e o equilíbrio deram o tom. Edimar (Equipe Elite Camburão) enfrentou Marcos (CT Luiz Paulo) em um duelo extremamente disputado. Após três rounds de muita movimentação e trocação franca, a vitória ficou nas mãos de Edimar por decisão dividida dos juízes, selando um triunfo duramente conquistado.

A programação de Boxe abriu a noite em grande estilo, com quatro combates programados para 4 rounds de 3 minutos cada.

Adriel vs Enzo abrindo os trabalhos, Adriel (Equipe Sangue Pauxis) mostrou maior volume de golpes e dominou a distância para vencer Enzo (CT Luiz Paulo) na decisão por pontos.

Elias Soares vs Eminem em um duelo bastante movimentado, Elias Soares (Equipe Caiucá Top Team) levou a melhor sobre Eminem (CT Luiz Paulo), garantindo a vitória também na pontuação dos juízes.

Gerlan vs Márcio demonstrando superioridade tática e impondo um ritmo forte, Gerlan (CT Lekada) saiu vitorioso após a desistência de seu adversário, Márcio (Caiucá Top Team).

Jean Sobral vs Yan no combate mais parelho do Boxe, Jean Sobral (CT Lekada) superou Yan (CT Felipe Correa) em uma decisão dividida recheada de emoção.

Jon Jones revela por que Dana White será ‘um amigo para a vida toda’

Em entrevista à Ring Magazine, ‘Bones’ destacou que a relação entre os dois sempre foi pautada pelo profissionalismo, mesmo quando divergências surgiram fora dos holofotes. Segundo Jones, a parceria construída ao longo de mais de uma década foi benéfica para ambos e teve papel decisivo em sua carreira e na construção de seu patrimônio.

“Você precisa ser capaz de trabalhar com pessoas de quem não gosta. Eu fiz o Dana ganhar milhões de dólares ao longo dos anos, e ele me fez ganhar milhões de dólares também. Serei convidado para a casa dele no Natal? Provavelmente não. Mas o cara mudou minha vida e é um amigo para a vida toda. E, independentemente do que ele sinta por mim, sempre o respeitarei.” Disse o ex-campeão.

Mateo Pereira vence luta principal do Shooto Brasil 138 e mira disputa de cinturão

O uruguaio Mateo Pereira foi o grande destaque do Shooto Brasil 138, realizado na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Na luta principal da noite, o atleta, natural de Montevidéu e radicado no Brasil, derrotou o paulista Welington "Predador" Souza por nocaute técnico no terceiro round, encerrando o evento com uma atuação dominante.

Após o combate, Mateo utilizou a entrevista ainda dentro do cage para pedir uma oportunidade de disputar o cinturão da organização, reforçando sua intenção de entrar na corrida pelo título da categoria.

No co-main event, Yan Teixeira fez um retorno convincente ao MMA profissional. Após cerca de quatro anos afastado das competições, o atleta precisou de menos de um round para finalizar seu adversário com um triângulo, demonstrando que o período de inatividade não comprometeu seu desempenho dentro do cage.

Outro grande destaque da noite foi o confronto entre Leonardo Carvalho e Carlos Vera. Escalado para o combate após mudanças no card durante a pesagem oficial, Carlos Vera protagonizou, ao lado de Leonardo, uma das lutas mais movimentadas do evento. Em um duelo marcado por intensa trocação durante os três rounds, Leonardo Carvalho saiu vencedor na decisão dos juízes, em um combate apontado por muitos como o melhor da noite.

Shooto Brasil 138

Data: 17 de julho de 2026

Local: Upper Arena – Rio de Janeiro (RJ)

Mateo Pereira venceu Welington "Predador" Souza – nocaute técnico, 3º round.

Leonardo Carvalho venceu Carlos Vera – decisão unânime, 3º round.

Yan Teixeira venceu David Ruan – finalização (triângulo), 1º round.

Sabrina Ferreira venceu Maria Eduarda – decisão unânime, 3º round.

Rogério Bontorin venceu João Pedro – finalização (mata-leão), 2º round.

Pedro Henrique venceu Lucas Martins – nocaute técnico, 2º round.

Gustavo Ribeiro venceu Rafael Lima – decisão unânime, 3º round.

Caio Santos venceu Felipe Silva – nocaute, 1º round.

Gabriel Costa venceu Matheus Oliveira – decisão dividida, 3º round.

Bruno Alves venceu Diego Fernandes – finalização (chave de braço), 1º round.

Anderson Souza venceu Thiago Pereira – decisão unânime, 3º round.

Ricardo Nascimento venceu Vinícius Gomes – nocaute técnico, 2º round.

Márcio Silva venceu André Luiz – decisão unânime, 3º round.

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