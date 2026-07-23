Lembra dele? Vinculado ao Paysandu até 2028, goleiro é emprestado ao Ceará na Série B

Goleiro 28 anos chega por empréstimo até o fim de 2026 após passagem pelo São Bernardo; clube cearense também negocia reforço do Remo

O Ceará oficializou a contratação do goleiro Matheus Nogueira, de 28 anos, para a sequência da temporada. O jogador chega por empréstimo junto ao Paysandu até o fim de 2026.

Embora tenha vínculo com o Paysandu até 2028, Matheus estava emprestado ao São Bernardo-SP antes de acertar a transferência para o time cearense. A contratação ocorre em meio às mudanças promovidas pelo Vozão no elenco durante a janela de transferências.

Três temporadas pelo Paysandu

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Matheus Nogueira acumula passagens por Cuiabá, XV de Piracicaba, ABC, Portimonense, de Portugal, Paysandu e São Bernardo.

No clube paraense, o goleiro permaneceu por três temporadas, entre 2023 e 2025, período em que disputou 88 partidas. Durante sua passagem, participou da campanha do acesso à Série B, em 2023, e conquistou o Campeonato Paraense de 2024, além dos títulos da Copa Verde de 2024 e 2025. O arqueiro também integrou o elenco que acabou rebaixado à Série C na última temporada.

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