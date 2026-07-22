Edilson minimiza rivalidade com o Amazonas e mira vitória do Paysandu em Manaus

O Paysandu volta a campo neste domingo (26), às 20h30, quando enfrenta o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Além da disputa direta por pontos importantes na competição, o confronto coloca frente a frente duas equipes que mantêm uma curiosa escrita desde o início da rivalidade: o mandante nunca venceu o duelo.

Titular da lateral direita bicolor e um dos jogadores mais experientes do elenco, Edilson conhece bem o adversário. Desde que chegou ao clube, em 2023, participou de seis dos sete confrontos contra a Onça-Pintada e destacou o equilíbrio dos encontros, embora afaste qualquer clima de clássico.

"Realmente conheço bem. Nos últimos anos temos feito sempre bons duelos. É um jogo importante e a gente vai bem concentrado, bem compenetrado, para que possa sair de lá com a vitória", afirmou.

Apesar do ambiente criado entre as torcidas nas últimas temporadas, o camisa 2 acredita que a rivalidade está mais fora das quatro linhas do que dentro delas. "Eles sempre fizeram bons times e sempre foram bons duelos, bons jogos. Essa rivalidade fica mais do lado de fora. Para nós, todo jogo é importante. A gente não entra com esse peso de ser um clássico. É um jogo disputado, como todos da Série C, que está uma das mais equilibradas dos últimos anos", disse.

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O retrospecto reforça o equilíbrio. Em sete partidas oficiais, cada equipe venceu duas vezes e houve três empates. No entanto, o fator casa nunca prevaleceu. Em Manaus, o Paysandu soma duas vitórias e dois empates. Já em Belém, o Amazonas venceu duas vezes e empatou uma.

Para Edilson, porém, o histórico serve apenas como curiosidade. "Cada jogo é um jogo. Não dá para tirar um parâmetro porque cada partida tem sua dificuldade. Mas que continue assim, né? Que o Paysandu saia de lá vitorioso, se Deus quiser", comentou.