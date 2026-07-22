Após rescindir com o Paysandu, Quintana é anunciado por clube da Tailândia

Jogador deixou o time bicolor em junho e vai jogador a primeira divisão do futebol tailandês

Após rescindir com o Paysandu, o zagueiro Yeferson Quintana foi anunciado oficialmente pelo Pathum United, da Tailândia. O defensor chega como um dos reforços da equipe para a temporada 2026/2027. O anúncio foi feito na última terça-feira (21), por meio das redes sociais.

Quintana deixou o Paysandu no fim de junho, após rescindir contrato com o clube bicolor. O jogador estava no Papão desde 2024, quando chegou à equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o defensor teve boas atuações e, após a permanência na Segunda Divisão, renovou contrato com o time. Diferentemente de 2024, a temporada de 2025 foi difícil para a equipe bicolor, que acabou rebaixada para a Série C. Mesmo sendo uma das peças de confiança da comissão técnica, o zagueiro recebeu uma proposta do exterior e deixou o clube.

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Ao todo, Quintana disputou 62 partidas com a camisa do Papão, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Além disso, conquistou dois títulos da Copa Verde, uma Copa Norte, um Campeonato Paraense e uma Supercopa Grão-Pará pelo Paysandu.

Agora, o uruguaio terá a primeira experiência no futebol asiático. O Pathum United disputa a primeira divisão do Campeonato Tailandês e se prepara para o início da temporada local, previsto para agosto.