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Paysandu promove atacante de 19 anos ao elenco principal para duelo contra o Amazonas

Contratado inicialmente para reforçar o sub-20, Ryan Vieira integra a delegação bicolor que viaja para Manaus e pode estrear na Série C

O Liberal
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Ryan fará parte do elenco que disputa a Série C pelo Papão. (Ascom Paysandu)

O Paysandu ganhou mais uma opção para o setor ofensivo na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Ryan Vieira, de 19 anos, foi promovido do time sub-20 ao elenco profissional e está entre os relacionados para a partida contra o Amazonas, neste domingo (26), às 20h30, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 15ª rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O jogador desembarcou na Curuzu em junho para reforçar a equipe sub-20, após indicação do técnico Pedro Chaves, que trabalhou com o atleta no Baré-RR durante o Campeonato Roraimense. Pouco mais de um mês depois, passou a integrar os treinamentos do grupo comandado por Júnior Rocha e agora recebe a primeira oportunidade entre os profissionais.

Extremo que atua pelos lados do campo, Ryan chega ao elenco principal após passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Criciúma. O atacante comemorou a promoção e destacou a recepção que recebeu no clube.

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"Estou muito feliz com esse momento que estou vivendo. Fui acolhido com muito carinho e respeito. O torcedor pode esperar de mim muita garra, dedicação, trabalho e honra por essa camisa pesada. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus sempre", afirmou.

O jovem também agradeceu às pessoas que contribuíram para a oportunidade de vestir a camisa do time principal. "Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. Também agradeço à minha família por todo o apoio e ao professor Pedro Chaves, que me trouxe para o Paysandu. Em pouco tempo de clube tive essa oportunidade de subir para o profissional. Sou grato também ao professor Júnior Rocha pela confiança no meu trabalho e a toda a comissão técnica", disse.

Ryan Vieira tem contrato de empréstimo com o Paysandu até o fim da Série C, com opção de compra prevista em acordo entre as partes.

Ficha Técnica

Nome: Ryan Vieira Jesus Duarte
Nascimento: 25/03/2007
Naturalidade: Bom Despacho (MG)
Altura: 1,82 m
Peso: 80 kg
Posição: Extremo
Clubes: Baré-RR

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