Paysandu promove atacante de 19 anos ao elenco principal para duelo contra o Amazonas Contratado inicialmente para reforçar o sub-20, Ryan Vieira integra a delegação bicolor que viaja para Manaus e pode estrear na Série C O Liberal 24.07.26 20h29 Ryan fará parte do elenco que disputa a Série C pelo Papão. (Ascom Paysandu) O Paysandu ganhou mais uma opção para o setor ofensivo na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Ryan Vieira, de 19 anos, foi promovido do time sub-20 ao elenco profissional e está entre os relacionados para a partida contra o Amazonas, neste domingo (26), às 20h30, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 15ª rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador desembarcou na Curuzu em junho para reforçar a equipe sub-20, após indicação do técnico Pedro Chaves, que trabalhou com o atleta no Baré-RR durante o Campeonato Roraimense. Pouco mais de um mês depois, passou a integrar os treinamentos do grupo comandado por Júnior Rocha e agora recebe a primeira oportunidade entre os profissionais. Extremo que atua pelos lados do campo, Ryan chega ao elenco principal após passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Criciúma. O atacante comemorou a promoção e destacou a recepção que recebeu no clube. VEJA MAIS Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF Pedro Carrerette destaca força mental do Paysandu e mira sequência na Série C Zagueiro valoriza reação na estreia diante do Guarani, diz que equipe ganhou confiança com a virada e garante foco total para o confronto contra o Amazonas, em Manaus Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico' Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão "Estou muito feliz com esse momento que estou vivendo. Fui acolhido com muito carinho e respeito. O torcedor pode esperar de mim muita garra, dedicação, trabalho e honra por essa camisa pesada. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus sempre", afirmou. O jovem também agradeceu às pessoas que contribuíram para a oportunidade de vestir a camisa do time principal. "Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. Também agradeço à minha família por todo o apoio e ao professor Pedro Chaves, que me trouxe para o Paysandu. Em pouco tempo de clube tive essa oportunidade de subir para o profissional. Sou grato também ao professor Júnior Rocha pela confiança no meu trabalho e a toda a comissão técnica", disse. Ryan Vieira tem contrato de empréstimo com o Paysandu até o fim da Série C, com opção de compra prevista em acordo entre as partes. Ficha Técnica Nome: Ryan Vieira Jesus Duarte Nascimento: 25/03/2007 Naturalidade: Bom Despacho (MG) Altura: 1,82 m Peso: 80 kg Posição: Extremo Clubes: Baré-RR Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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