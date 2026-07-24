Impotente, essa é a palavra

Não há palavra que defina melhor o Remo na atuação de ontem contra o Corinthians. Foi impotente. Faltou competitividade O goleiro corintiano Hugo Souza não teve trabalho.

O Remo não foi capaz de resistir ao ímpeto do adversário e nem mesmo de ameaça-lo. Performance muito abaixo do que mostrando na fase pré-Copa do Mundo. O lado esquerdo da defesa sentiu muito a ausência de Tchamba, que acusou dores musculares à última hora. O estreante Zé Ivaldo não passou a mesma segurança do titular na zaga. Mas todo o sistema de marcação deixou a desejar, além do fato de ter havido muitos erros de passe. Isso fez do Remo um time desconexo, que a todo momento devolveu a bola para o adversário. Domingo a missão do Leão Azul será em Belém contra o Vitória, 19:30, no Mangueirão.

Posições que o Papão pode subir ou descer na rodada

A líder Inter de Limeira perder para o Guarani em Campinas. Brusque e Santa Cruz, que jogam em casa, perderem ou até empatarem com Ituano e Figueirense. Só nessas condições o Paysandu terá possibilidade de subir até à liderança da Série C, desde que vença o Amazonas em Manaus.

Se perder para o Amazonas, o Papão poderá ser superado por Caxias ou Botafogo, que se enfrentam no Rio Grande do Sul, e também pela Ferroviária que joga em casa contra o Maranhão, pelo Guarani que recebe a Inter e pelo Maringá que visita o Floresta. Ou seja, na pior das hipóteses o Paysandu pode descer à oitava posição e na melhor pode voltar à liderança.

BAIXINHAS

* Além de perder o jogo para o Corinthians, o Remo perdeu também o zagueiro Marlon para o jogo contra o Vitória. O capitão azulino recebeu o terceiro cartão amarelo. Se Tchamba puder jogar domingo, deve formar dupla com Zé Ivaldo. Seguem pendurados Marcelo Rangel, Marcelinho, Lionel Pico e David Braga.

* Zagueiro Léo Coelho, ex-Amazonas, está nas cogitações do Paysandu. E no lugar de Léo Coelho já está o ex-bicolor Diego Ivo, de 37 anos, que foi atleta também do Remo. O time do técnico Rodrigo Santana vem numa sequência de três derrotas, para Volta Redonda, Inter de Limeira e Itabaiana.

* Júnior Rocha ganhou não apenas Pablo Alcântara e Radsley como novos meias ofensivos. Lucas Cardoso, que está em crescimento de performance, também enriquece o leque de do técnico bicolor para a reta decisiva da Série C. Lucas Cardoso veio para o Papão depois de cinco meses sem jogar, e ainda não retomou sua plenitude.

* Marcinho ganha concorrentes no Papão e se beneficia ao dividir a atenção dos adversários. Como o time sempre dependeu muito dele, os adversários o marcavam com mais rigor. Agora a tendência é que Marcinho tenha mais espaço para jogar e já não fique tão sobrecarregado.

* Vale banca a construção de apenas um campo no Centro de Treinamentos do Remo. O clube vai bancar outros dois na estrutura a ser entregue no início de 2027, provavelmente em fevereiro. A informação foi dada pelo presidente Antônio Carlos Teixeira em entrevista ao jornalista Abner Luiz.

* Teixeira disse ainda que o Remo está em busca de um lateral esquerdo e um atacante de lado de campo, mas se surgir um centroavante decisivo que o clube possa pagar, ele contrata na hora. Para a posição o Remo tem Alef Manga, Gabriel Taliari e Gabriel Poveda.