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Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas

Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF

O Liberal
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Gabriel Mesquita está na sua segunda temporada no Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O técnico Júnior Rocha pode ser obrigado a alterar a escalação do Paysandu para o duelo contra o Amazonas, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O motivo é a situação do goleiro Gabriel Mesquita, que sofreu uma pancada na cabeça durante o treinamento desta quinta-feira (23) e dificilmente estará à disposição para o confronto deste domingo (26), às 20h30, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

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A possibilidade de ausência do camisa 1 surgiu após o incidente registrado na atividade da equipe. O goleiro foi atingido por uma bola na cabeça e passou a ser acompanhado pelo departamento médico do clube, que seguirá as recomendações previstas para esse tipo de ocorrência.

Em situações como a de Gabriel Mesquita, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determina a aplicação do protocolo de concussão. A norma estabelece que atletas diagnosticados com concussão ou submetidos ao procedimento permaneçam afastados das atividades esportivas por, no mínimo, cinco dias após o trauma.

image Gabriel Mesquita é titular no gol do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

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Por esse motivo, o goleiro permanecerá em observação até que seja considerado apto para retomar os treinamentos. A decisão de não utilizá-lo neste momento busca preservar a recuperação do atleta e seguir os critérios médicos previstos no protocolo.

Lembra dele?

Sem Gabriel Mesquita, a tendência é que Jean Drosny seja o escolhido para defender a meta bicolor diante do Amazonas. A definição da equipe dependerá da evolução clínica do titular nos próximos dias.

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