Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF O Liberal 24.07.26 19h49 Gabriel Mesquita está na sua segunda temporada no Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) O técnico Júnior Rocha pode ser obrigado a alterar a escalação do Paysandu para o duelo contra o Amazonas, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O motivo é a situação do goleiro Gabriel Mesquita, que sofreu uma pancada na cabeça durante o treinamento desta quinta-feira (23) e dificilmente estará à disposição para o confronto deste domingo (26), às 20h30, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A possibilidade de ausência do camisa 1 surgiu após o incidente registrado na atividade da equipe. O goleiro foi atingido por uma bola na cabeça e passou a ser acompanhado pelo departamento médico do clube, que seguirá as recomendações previstas para esse tipo de ocorrência. Em situações como a de Gabriel Mesquita, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determina a aplicação do protocolo de concussão. A norma estabelece que atletas diagnosticados com concussão ou submetidos ao procedimento permaneçam afastados das atividades esportivas por, no mínimo, cinco dias após o trauma. Gabriel Mesquita é titular no gol do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) VEJA MAIS Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico' Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão Pedro Carrerette destaca força mental do Paysandu e mira sequência na Série C Zagueiro valoriza reação na estreia diante do Guarani, diz que equipe ganhou confiança com a virada e garante foco total para o confronto contra o Amazonas, em Manaus Lembra dele? Vinculado ao Paysandu até 2028, goleiro é emprestado ao Ceará na Série B Goleiro 28 anos chega por empréstimo até o fim de 2026 após passagem pelo São Bernardo; clube cearense também negocia reforço do Remo Por esse motivo, o goleiro permanecerá em observação até que seja considerado apto para retomar os treinamentos. A decisão de não utilizá-lo neste momento busca preservar a recuperação do atleta e seguir os critérios médicos previstos no protocolo. Lembra dele? Sem Gabriel Mesquita, a tendência é que Jean Drosny seja o escolhido para defender a meta bicolor diante do Amazonas. A definição da equipe dependerá da evolução clínica do titular nos próximos dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu gabriel mesquita futebol série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu promove atacante de 19 anos ao elenco principal para duelo contra o Amazonas Contratado inicialmente para reforçar o sub-20, Ryan Vieira integra a delegação bicolor que viaja para Manaus e pode estrear na Série C 24.07.26 20h29 FUTEBOL Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF 24.07.26 19h49 Futebol Pedro Carrerette destaca força mental do Paysandu e mira sequência na Série C Zagueiro valoriza reação na estreia diante do Guarani, diz que equipe ganhou confiança com a virada e garante foco total para o confronto contra o Amazonas, em Manaus 24.07.26 19h26 Futebol Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico' Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão 23.07.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 Futebol Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A 23.07.26 22h47 Carlos Ferreira Impotente, essa é a palavra 24.07.26 10h37 futebol Léo Condé lamenta erros do Remo após derrota para o Corinthians na Série A Treinador que destacou erros nas transições, na marcação e nas tomadas de decisão provocaram o resultado da última quinta-feira (23) 24.07.26 11h06