Léo Condé lamenta erros do Remo após derrota para o Corinthians na Série A

Com uma atuação abaixo do esperado, o Remo perdeu por 3 a 0 para o Corinthians, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado agravou a situação da equipe na zona de rebaixamento, deixando o Leão Azul na vice-lanterna da competição. Após a partida, o técnico Léo Condé avaliou o desempenho da equipe e destacou as falhas nas transições e na tomada de decisões.

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"A gente sabia que seria um jogo bastante difícil. No meu entendimento, nos primeiros 25 minutos a gente até se aproximou da área do Corinthians em alguns momentos, mas fizemos escolhas erradas na penúltima bola, principalmente em cruzamentos e finalizações. Acabou que, numa transição, sofremos o primeiro gol. A partir daquele momento, a gente espaçou demais a equipe, não conseguiu encaixar bem a marcação e ofereceu ao Corinthians aquilo que eles têm de melhor, que é o jogo de aproximação, de troca de corredor e de ataque à última linha", analisou o treinador.

"Foram muitas tomadas de decisão erradas, tanto quando tínhamos a posse de bola quanto na fase defensiva. Não encurtamos os cruzamentos, não conseguimos cortar bolas que normalmente conseguimos neutralizar. Faltou um pouco mais de tranquilidade com a bola para que a gente não facilitasse tanto para o Corinthians, como aconteceu no fim do primeiro tempo", completou Condé.

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Agora, o foco do Remo passa a ser o confronto contra o Vitória, no próximo domingo (26), no Mangueirão. Jogando em casa, a equipe azulina precisa vencer para tentar iniciar uma reação no campeonato. No entanto, a missão não será simples. O Leão da Barra ocupa a 11ª colocação e busca se consolidar na parte intermediária da tabela.

"Vamos ter que fazer um jogo muito consistente para vencer. Até o jogo contra o Atlético-MG serão muitos compromissos em sequência, assim como também teremos a Copa do Brasil contra o Santos. Vamos priorizar as duas competições e trabalhar com foco total no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil para tentar entrar com força máxima em todos os jogos, pensando passo a passo. O foco primeiro é o Vitória, depois o Mirassol, na sequência o Santos. Esperamos retomar o caminho das vitórias o quanto antes", concluiu o treinador.