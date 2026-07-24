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Remo confirma saída do zagueiro Thalisson após retorno do Brasileirão

Zagueiro disputou apenas seis partidas pelo Leão Azul e marcou um gol durante a passagem pela equipe

O Liberal

24 de julho de 2026 às 08:27

( Foto: Samara Miranda/Remo )

Logo após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, no retorno ao Campeonato Brasileiro, o Remo anunciou a saída do zagueiro Thalisson. O defensor estava no Leão Azul por empréstimo do Coritiba-PR desde o início da temporada.

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Por meio de nota, o Remo informou que o Coxa solicitou o retorno do jogador, que atuou em apenas seis partidas pela equipe azulina.

Aos 24 anos, Thalisson fez sua segunda passagem pelo futebol paraense. Em 2025, defendeu o Paysandu, onde se destacou ao disputar 22 jogos, com um gol e uma assistência. Após o bom desempenho, o Remo acertou a contratação do defensor, que, no entanto, acabou sendo pouco aproveitado.

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A última partida do zagueiro com a camisa azulina foi em março, contra o Porto Velho, ainda pela primeira fase da Copa Verde. Em seis jogos pelo Leão Azul, marcou um gol.

Segundo as informações, Thalisson pode ser emprestado ao Ceará, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Se a transferência for confirmada, o zagueiro será o terceiro ex-jogador do Remo no clube cearense. Atualmente, o Vozão conta com o lateral-esquerdo Sávio, o volante Pavani e o técnico Daniel Paulista.

O Remo já dispensou 17 jogadores nesta temporada, entre remanescentes de 2025 e atletas que não corresponderam às expectativas. Como reforços, o clube anunciou apenas três nomes: os zagueiros Matheus Felipe e Zé Ivaldo, além do volante Edson Fernando.

Agenda

O Leão Azul retornou ao Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo com derrota por 3 a 0 para o Corinthians. Agora, a equipe volta a Belém para iniciar a preparação visando o confronto contra o Vitória-BA, no domingo (26), no Mangueirão.

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