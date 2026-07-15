Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista

O Remo volta a campo no próximo dia 23, quando enfrenta o Corinthians-SP, fora de casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e o período de férias dos atletas. Durante o intervalo sem jogos, o clube intensificou a reformulação do elenco, que, ao longo da temporada, apresentou excesso de jogadores e mudanças frequentes.

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Em pouco mais de sete meses, 15 atletas já deixaram o Leão Azul, enquanto outros quatro negociam a saída, embora ainda integrem o grupo de treinamentos. A reformulação evidencia que o elenco montado para a temporada era numeroso e contou com jogadores que sequer atuaram na Série A, como o meio-campista Freitas e o atacante Carlinhos.

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Reformulação do elenco gera impacto financeiro

Além das mudanças no grupo de jogadores, a reformulação também representa impacto financeiro para o Remo. O clube precisou arcar com salários, despesas de moradia e custos relacionados às rescisões contratuais dos atletas que deixaram o elenco.

Veja os jogadores que já deixaram o Remo em 2026

Zagueiros: Kawan, Klaus e Kayky

Laterais: Sávio e Jorge

Meio-campistas: Cantillo, Panagiotis, Dodô, Patrick de Paula, Freitas e Pavani

Atacantes: Diego Hernandez, João Pedro, Marrony, Carlinhos e Nico Ferreira

Podem deixar o Leão

Além das dispensas já confirmadas, outros atletas seguem em negociação e podem deixar o Leão, são eles: Cufré; Tassano, Rafael Monti e Catarozzi.