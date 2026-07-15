Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista

Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas

Fábio Will
fonte

Leão passou por uma reformulação ao longo de 7 meses (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo volta a campo no próximo dia 23, quando enfrenta o Corinthians-SP, fora de casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e o período de férias dos atletas. Durante o intervalo sem jogos, o clube intensificou a reformulação do elenco, que, ao longo da temporada, apresentou excesso de jogadores e mudanças frequentes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em pouco mais de sete meses, 15 atletas já deixaram o Leão Azul, enquanto outros quatro negociam a saída, embora ainda integrem o grupo de treinamentos. A reformulação evidencia que o elenco montado para a temporada era numeroso e contou com jogadores que sequer atuaram na Série A, como o meio-campista Freitas e o atacante Carlinhos.

VEJA MAIS

image Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A
Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas

image Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores
Leão Azul terá, por mais uma temporada, o nome do Banpará em seu estádio

image Comunicado sobre refeições no Baenão repercute; Remo nega corte na alimentação
Decisão foi divulgada internamente no clube e gerou críticas de torcedores nas redes sociais

Reformulação do elenco gera impacto financeiro

Além das mudanças no grupo de jogadores, a reformulação também representa impacto financeiro para o Remo. O clube precisou arcar com salários, despesas de moradia e custos relacionados às rescisões contratuais dos atletas que deixaram o elenco.

Veja os jogadores que já deixaram o Remo em 2026

Zagueiros: Kawan, Klaus e Kayky

Laterais: Sávio e Jorge

Meio-campistas: Cantillo, Panagiotis, Dodô, Patrick de Paula, Freitas e Pavani

Atacantes: Diego Hernandez, João Pedro, Marrony, Carlinhos e Nico Ferreira

Podem deixar o Leão

Além das dispensas já confirmadas, outros atletas seguem em negociação e podem deixar o Leão, são eles: Cufré; Tassano, Rafael Monti e Catarozzi.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série a

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Diretoria do Remo inicia reforma do Ginásio Serra Freire; saiba detalhes

Local foi inaugurado em 1963 e é uma das principais praças esportivas de Belém

16.07.26 15h23

futebol

Remo 'vaza' própria contratação e anuncia Zé Ivaldo antes de apresentação oficial

Time azulino compartilhou vídeo e declarações do zagueiro durante treinamento antes do anúncio

16.07.26 11h25

FUTEBOL

Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista

Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas

15.07.26 18h08

Futebol

Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores

Leão Azul terá, por mais uma temporada, o nome do Banpará em seu estádio

15.07.26 15h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista

Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão

16.07.26 11h56

COINCIDÊNCIA

Messi já deu banho em Lamine Yamal? Saiba a verdade por trás da foto que voltou a viralizar

Imagem registrada em 2007 mostra um jovem Lionel Messi durante um ensaio ao lado de um bebê que, anos depois, o enfrentaria na final da Copa do Mundo

15.07.26 22h18

futebol

Remo 'vaza' própria contratação e anuncia Zé Ivaldo antes de apresentação oficial

Time azulino compartilhou vídeo e declarações do zagueiro durante treinamento antes do anúncio

16.07.26 11h25

EXPECTATIVA

Neymar vai continuar no Santos e enfrentará o Remo pela Copa do Brasil? Veja!

Com a permanência confirmada, o astro pode reencontrar o Leão Azul nas oitavas de final da Copa do Brasil

16.07.26 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda