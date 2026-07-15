Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas Fábio Will 15.07.26 18h08 Leão passou por uma reformulação ao longo de 7 meses (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo volta a campo no próximo dia 23, quando enfrenta o Corinthians-SP, fora de casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e o período de férias dos atletas. Durante o intervalo sem jogos, o clube intensificou a reformulação do elenco, que, ao longo da temporada, apresentou excesso de jogadores e mudanças frequentes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em pouco mais de sete meses, 15 atletas já deixaram o Leão Azul, enquanto outros quatro negociam a saída, embora ainda integrem o grupo de treinamentos. A reformulação evidencia que o elenco montado para a temporada era numeroso e contou com jogadores que sequer atuaram na Série A, como o meio-campista Freitas e o atacante Carlinhos. VEJA MAIS Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores Leão Azul terá, por mais uma temporada, o nome do Banpará em seu estádio Comunicado sobre refeições no Baenão repercute; Remo nega corte na alimentação Decisão foi divulgada internamente no clube e gerou críticas de torcedores nas redes sociais Reformulação do elenco gera impacto financeiro Além das mudanças no grupo de jogadores, a reformulação também representa impacto financeiro para o Remo. O clube precisou arcar com salários, despesas de moradia e custos relacionados às rescisões contratuais dos atletas que deixaram o elenco. Veja os jogadores que já deixaram o Remo em 2026 Zagueiros: Kawan, Klaus e Kayky Laterais: Sávio e Jorge Meio-campistas: Cantillo, Panagiotis, Dodô, Patrick de Paula, Freitas e Pavani Atacantes: Diego Hernandez, João Pedro, Marrony, Carlinhos e Nico Ferreira Podem deixar o Leão Além das dispensas já confirmadas, outros atletas seguem em negociação e podem deixar o Leão, são eles: Cufré; Tassano, Rafael Monti e Catarozzi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Diretoria do Remo inicia reforma do Ginásio Serra Freire; saiba detalhes Local foi inaugurado em 1963 e é uma das principais praças esportivas de Belém 16.07.26 15h23 futebol Remo 'vaza' própria contratação e anuncia Zé Ivaldo antes de apresentação oficial Time azulino compartilhou vídeo e declarações do zagueiro durante treinamento antes do anúncio 16.07.26 11h25 FUTEBOL Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas 15.07.26 18h08 Futebol Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores Leão Azul terá, por mais uma temporada, o nome do Banpará em seu estádio 15.07.26 15h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão 16.07.26 11h56 COINCIDÊNCIA Messi já deu banho em Lamine Yamal? Saiba a verdade por trás da foto que voltou a viralizar Imagem registrada em 2007 mostra um jovem Lionel Messi durante um ensaio ao lado de um bebê que, anos depois, o enfrentaria na final da Copa do Mundo 15.07.26 22h18 futebol Remo 'vaza' própria contratação e anuncia Zé Ivaldo antes de apresentação oficial Time azulino compartilhou vídeo e declarações do zagueiro durante treinamento antes do anúncio 16.07.26 11h25 EXPECTATIVA Neymar vai continuar no Santos e enfrentará o Remo pela Copa do Brasil? Veja! Com a permanência confirmada, o astro pode reencontrar o Leão Azul nas oitavas de final da Copa do Brasil 16.07.26 14h17