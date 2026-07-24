Voo do Remo atrasa e clube cancela treino antes de duelo contra o Vitória

Time azulino desembarcou em Belém na manhã desta sexta-feira (24), após o duelo contra o Corinthians

O retorno do Remo a Belém após a derrota para o Corinthians teve um imprevisto e impactou a programação da equipe. O voo da delegação azulina atrasou e o grupo só conseguiu desembarcar na capital paraense na manhã desta sexta-feira (24).

Conforme informou o clube, por meio da assessoria de comunicação, o treino previsto para o fim da tarde desta sexta-feira, visando à partida contra o Vitória, foi cancelado para que os jogadores possam se recuperar do desgaste da viagem.

Antes do duelo contra o Leão da Barra, a equipe azulina ainda fará apenas um treino, no sábado (25), véspera da partida. Assim, Léo Condé terá somente uma atividade em campo para corrigir os erros apresentados diante do Corinthians.

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Além disso, o treinador também precisará definir quem substituirá Marllon na defesa, já que o zagueiro cumprirá suspensão. A tendência é que Matheus Felipe, recém-chegado ao elenco, ocupe a vaga. Tchamba, titular da posição, segue em recuperação de lesão e ainda será reavaliado. Caso não seja liberado pelo departamento médico, Zé Ivaldo será mantido entre os titulares.

Em São Paulo, o Remo teve um retorno ao Campeonato Brasileiro bem diferente do esperado pela torcida. Com falhas na marcação, problemas defensivos e pouca criatividade no ataque, a equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Corinthians. Com o resultado, o Leão Azul permanece com 18 pontos e na vice-lanterna da tabela.