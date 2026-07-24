Fora do último jogo do Remo, Tchamba é dúvida para duelo contra o Vitória

O treinador Léo Condé precisou mexer na zaga do Remo para o jogo contra o Corinthians, na última quinta-feira (23), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Tchamba, titular da posição, sofreu uma lesão no penúltimo treino antes da partida e acabou desfalcando a equipe. Agora, para o confronto diante do Vitória, no próximo domingo (26), o defensor será reavaliado.

Para a partida contra o Corinthians, Léo Condé escalou a dupla formada por Zé Ivaldo, recém-contratado, e Marllon.

"Foi uma pena. No penúltimo treino, o Tchamba se lesionou. Infelizmente, é algo que acontece no futebol. A gente teve que colocar o Zé Ivaldo até um pouco precocemente. Ele estava há bastante tempo sem jogar. Ele e o Marllon vão levar um certo tempo para se entrosarem", afirmou o treinador azulino.

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Além da dúvida em relação a Tchamba, Marllon desfalca o time por suspensão, após o acúmulo de cartões amarelos. Assim, segundo Léo Condé, caso o zagueiro camaronês não seja liberado pelo departamento médico, a comissão técnica decidirá quem será o companheiro de Zé Ivaldo na defesa.

"De qualquer forma, no aspecto coletivo, a gente foi abaixo em algumas tomadas de decisão e no posicionamento. Mas o Zé Ivaldo, na minha avaliação, fez uma partida ok. Vai ser mantido. Vamos tomar a decisão de quem vai ser o companheiro dele. Temos o Matheus, que chegou agora também. Vamos ver o que o departamento médico passa para a gente sobre o Tchamba para tomar essa decisão", detalhou.