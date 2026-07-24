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SAÚDE

Luis Roberto revela fim de tratamento contra câncer após 40 sessões de rádio e quimioterapia

Narrador também explicou que a doença pode atingir diferentes regiões, como boca, garganta, laringe e tireoide

Estadão Conteúdo

24 de julho de 2026 às 09:36

( Foto: Reprodução/Instagram )

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, concluiu o tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço. Ele passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia, e aproveitou para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista esportivo afirmou que "terminou há pouco um tratamento". Na ocasião, ele mencionou que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço.

Luis Roberto explicou que a doença pode atingir diferentes regiões do corpo. Entre elas estão boca, garganta, laringe e tireoide, e alertou para sinais que devem ser investigados por profissionais.

Sinais de alerta e a campanha Julho Verde

O narrador listou alguns sintomas preocupantes. São eles: "feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir".

Luis Roberto destacou que esses sinais "devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço". Ele também incentivou os seguidores a compartilhar informações sobre a campanha Julho Verde, afirmando que "informação salva vidas".

Apoio durante o tratamento e diagnóstico

Recentemente, Luis Roberto também falou sobre seu tratamento em participação no programa Domingão com Huck. Na ocasião, ele destacou a importância do apoio recebido de familiares, amigos e do público.

O jornalista esportivo descreveu a experiência como "uma avalanche de carinho, com energia". Ele disse que os "milhares, milhões de pessoas" criaram "um movimento incrível de solidariedade que te dá força mental e saúde mental".

O diagnóstico de Luis Roberto, uma neoplasia na região cervical, foi identificado em abril durante exames de rotina. Este problema o levou a se afastar das transmissões de futebol da Globo e da cobertura da Copa do Mundo de 2026.

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